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失事「勇鷹」高教機黑盒子已尋獲 漢翔未列席說明
國防部長顧立雄今（13）證實，失事墜海的勇鷹高教機黑盒子已經尋獲，後續將進行解讀，從人因、機械與環境三方調查失事原因。（記者塗建榮攝）
〔記者方瑋立／台北報導〕空軍機號1130的「勇鷹」高級教練機2月15日因雙發動機失效在台東近海失事，國防部長顧立雄今（13）證實，該機黑盒子已經尋獲，後續將進行解讀，從人因、機械與環境三方調查失事原因。
立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄就「國機國造交機進度及勇鷹高教機失事後檢修情況」專案報告，並備質詢。
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顧立雄會前受訪證實，昨天下午已經打撈起失事教練機的前機身，也已尋獲黑盒子，後續將進行解讀，從人因、機械和環境等三大方向了解失事原因。
立委馬文君質詢表示，國軍所列出的檢查項目，無法解釋為何會出現雙發動機失效的情況，希望後續應該好好判讀，包括油車、油槽是否含水，油品測驗紀錄及飛機是否有做雨淋測試，是否有效防止滲水。
不過，馬文君也質疑，為何負責製造、維護勇鷹號的漢翔公司今日並無派員列席參加。顧立雄回應，漢翔屬經濟部（前身為經濟部所屬國營事業，現公股比例約35%）。