F-22「猛禽」再進化！新感測系統升級助陣再戰20年

這架隸屬於加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）第411飛行測試中隊的F-22「猛禽」戰機，正於2024年12月19日在夕陽餘暉下準備起飛，執行與最新感測系統升級相關的未公開測試任務。（圖取自美國空軍專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）宣布，去年為F-22「猛禽」 （Raptor） 匿蹤戰機完成新感測系統升級，並成功進行六次試飛。這項升級計畫將大幅提升戰機的探測與作戰能力，預計使其服役壽命延長至2040年代。該計畫不僅強化美國空軍的空中優勢，也為下一代戰機計畫 （NGAD） 鋪路。

軍聞網站《戰區》（The Warzone）報導，在2025年美國空軍與太空軍協會戰爭研討會上，美國軍工企業洛克希德·馬丁 （Lockheed Martin，下稱洛馬） 整合戰機部門副總裁舒梅克（Mike Shoemaker）透露，F-22的升級聚焦於全新紅外線防禦系統 （IRDS） 與先進感測器。這些系統能讓戰機在更遠距離偵測、追蹤並鎖定目標，提升戰場存活率與致命性。

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舒梅克強調：「我們致力讓戰機能看得更遠、感應更遠，並將資訊分享出去。」去年完成的六次試飛，證實新系統在戰術上的顯著優勢。

F-22目前約有180架服役，其中32架為早期型號，主要用於測試與訓練。這款自2005年服役的戰機，雖受限於1980年代的設計架構，擴充性不如F-35「閃電II」，卻憑藉優異航程與機動性，仍是美國空軍空優戰力核心。為對抗中俄日益精進的匿蹤戰機，新一代紅外線搜尋追蹤系統 （IRST） 與匿蹤外掛油箱成為升級亮點。IRST能被動探測目標，不發射訊號即可避開敵方雷達，特別適合鎖定匿蹤目標；外掛油箱則延長航程，適應西太平洋等廣闊戰場需求，同時維持低可探測性。

IRDS採用分散式感測陣列技術，整合TacIRST系統，提供全方位飛彈預警與長距探測能力，遠超現有AN/AAR-56飛彈發射探測器。此外，匿蹤莢艙形式的IRST進一步強化戰機的態勢感知，與IRDS相輔相成。

舒梅克表示，這些升級將陸續於未來數年內部署至機隊，搭配即將通過測試的「Release 4」軟體更新，讓F-22更易整合第三方應用，宛如戰場上的「四分衛」，指揮空中作戰。

儘管F-22機隊規模不大，累計飛行時數已逾50萬小時，洛馬仍保證其結構無需大修即可服役至2040年代。然而，隨著次世代空優計畫（Next Generation Air Dominance, NGAD）的成本攀升與美國國防預算壓力，F-22的未來角色備受關注。專家認為，這款戰機的升級不僅延長壽命，也為NGAD提供技術基礎，成為美國空軍過渡時期的關鍵支柱。

升級計畫由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）主導，成功完成六次試飛，預計延長F-22服役至2040年代，並強化其對抗中俄匿蹤戰機的能力。（歐新社檔案照）

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