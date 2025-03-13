人力空缺補不上、兵越來越老 德國募兵政策踢到絆腳石

德國聯邦國防軍官兵。（路透社）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕實施募兵制的德國聯邦國防軍面臨挑戰，美軍媒體《星條旗報》報導，德軍官兵的平均年齡約34歲，遠比美軍的28歲來的高之外，當前18萬餘人的部隊規模也不斷縮減。即使德國恢復徵兵制的討論逐漸浮現，仍得先克服營舍、裝備短缺等問題。

《星條旗報》12日報導，根據德國一份政府資料顯示，德國聯邦國防軍的部隊規模，期望在2031年達到20萬3千人，但德軍現正面臨部隊人數縮減問題，去年一共減少340人，致使總兵力降低至18萬1174人。

除了兵力下降，德國聯邦國防軍另一項棘手的問題在於年齡偏高。報告敘述，德軍官兵平均年齡約34歲，不僅比2019年的32.4歲高出1歲多，相較之下，美軍2023年的平均年齡為28.6歲，差異已經浮現。

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曾任德國國會議員的國會軍隊事務專員霍格（Eva Högl），近期就德國聯邦國防軍面臨的挑戰，提出剖析與建言。（取自德國聯邦國防軍官網）歐洲諸國正面臨俄羅斯帶來的潛在威脅，但有意提振軍事實力的德國卻遭遇挑戰，曾任德國國會議員的國會軍隊事務專員霍格（Eva Högl）提出報告指出，德國聯邦國防軍規模縮減、日益老化，且營舍破舊不堪，亟須盡速扭轉這個趨勢。

另外，德國2011年廢除徵兵制後，現已實施募兵制超過13年，但在當前敵情威脅與兵力結構鬆動下，德國各界已開始討論是否恢復徵兵制。霍格撰擬的報告提到，雖然重啟徵兵制實有必要性，但德國聯邦國防軍的營舍、裝備短缺，現有能量恐怕無法滿足恢復徵兵所需。她建議，德國政府可以律定國民參與1年期社會服務，且可在軍隊或其他機構中實施，作為替代方案。

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