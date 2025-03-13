獨家》AGM-88B反輻射飛彈首度參加專精訓練 驗證執行戰術攻擊能力

F-16V首度掛載「AGM-88B」反輻射飛彈，驗證攻擊敵方雷達能力。（愛國少年提供）

〔記者游太郎／花蓮報導〕美國售給我國F-16V機隊使用的AGM-88B反輻射飛彈，自2023年底由空軍第四、五聯隊完成接裝，經過一年多來的訓練後，連日來在花蓮空域配合空軍實施中的各機型「戰術專精訓練」，由F-16V戰機掛載，配合各型戰機的戰術掩護演練，並實兵驗證攻擊共軍雷達設施的能力。

連日來在花蓮基地實施包括F-16V、幻象2000及IDF等三型戰機「戰術專精訓練」，以因應來自中國的各種軍事威脅，藉由種子教官將精進的各種戰術、戰法推廣至各作戰隊，有效創造戰場優勢，達成「以小博大、以寡擊眾」目的，藉此嚇阻敵人犯臺野心、捍衛國防安全。

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這次空軍的「戰術專精訓練」由空軍第五聯隊17作戰隊負責，除了傳統的各型戰機空對空戰術作為，及逐年加強的空對面及空對海戰術演練外，今年特別加入了由第4、5聯隊派出的F-16V掛載AGM-88B反輻射飛彈，和各機型演練各種掩護戰術，並實兵驗證AGM-88B對敵軍的雷達攻擊能力。

分屬嘉義和花蓮兩個聯隊的兩架F-16V，掛載「AGM-88B」反輻射飛彈完成戰術驗證後，返回花蓮基地時實施高速戰術衝場。（陳姓航迷提供）

AGM-88B可以標定陸地上防空雷達並加以攻擊，能保證作戰飛機的安全，是美軍過去執行防空壓制任務（Suppression of Enemy Air Defenses，SEAD）的重要武器；此外，由於中國解放軍可能在我西部與東部海域部署防空艦艇，這些防空艦艇具有強大的對空搜索雷達，都會威脅我空中戰機的安全，如果配備「AGM-88B」就可以攻擊或威脅敵軍包括地面、水面艦艇的防空雷達，確保作戰飛機的安全。

AGM-88B屬先進的反輻射飛彈（Anti-Radiation Missile，ARM），專門對付電磁訊號發射來源，包含雷達、通訊設備都會發出電磁波，所以並不只打雷達，只要輻射源都能追蹤與打擊。飛彈的尋標頭會搜索在飛彈資料庫內特定的電磁訊號來源，並從一大堆干擾訊號中，識別與鎖定訊號，並以這個訊號為導引，最後讓飛彈擊中目標。

幻象2000、IDF及F-16V戰機實施戰精訓練，形成難得同框的精彩畫面。（記者游太郎攝）

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