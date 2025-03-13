勇鷹高教機前機身昨撈獲 寶拉麗絲3號今續尋後半段

寶拉麗絲3號作業船今天持續在台東都蘭鼻近海打撈失事的勇鷹高教機機骸。（記者黃明堂攝）

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〔記者黃明堂／台東報導〕空軍機號1130的「勇鷹」高級教練機2月15日因雙發動機失效在台東都蘭鼻近岸墜海，軍方委託民間詮日儀公司派出「寶拉麗絲3號」作業船打撈，國防部長顧立雄證實昨天撈獲前機身及黑盒子。寶拉麗絲3號今天持續在都蘭鼻海面作業，續尋機身後半段。

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台東志航基地一架勇鷹高教機，15日於基地北方的都蘭鼻外海墜海，受空軍委託打撈失事戰機的銓日儀公司，2月27日派出「寶拉麗絲3號」作業船抵達失事海域作業展開打撈作業，但數日後因海象不佳，暫時撤離，昨天再回到原處作業，據當地居民說，昨晚該海域聚集多艘船舶，燈火通明，今天上午，顧立雄證實已撈獲前機身及黑盒子。

「寶拉麗絲3號」今天的作業位置仍在都蘭鼻外海約1到2公里處，持續進行後半段機身的尋撈作業，據了解，昨天尋獲的機骸置於船尾甲板，但在岸上難以確認，詮日儀公司則基於保密協定，未透露打撈細節。

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