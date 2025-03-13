賴總統宣布恢復軍審制度 國防部今日下午4點對外說明

總統賴清德今日表示，將恢復軍事審判制度。（記者陳志曲攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統賴清德今日上午召開國安高層會議，隨後透過記者會宣示恢復軍事審判制度，並要求國防部對外說明規劃與落實溝通。對此，國防部今日下午表示，將於今日下午4點召開記者會，進行「軍事審判制度規劃說明會」，對外宣布目前規畫。

賴清德今日在總統府召開記者會說明國安會議內容，並引述國安局報告表示，我國去年（2024年）因共諜案起訴人數共64人，是2021年的三倍之多，且中國處心積慮對國軍進行滲透及間諜活動，去年涉及共諜案遭起訴的現役及退役軍人分別為15人（23%）及28人（43%），合計占共諜案比例高達66%。

對於防範國軍遭滲透，賴清德也發布三項因應策略，首先，政府將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，與檢調司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪之刑事案件。未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。

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其次，賴清德說，政府進行相關配套改革，包括訂定「軍法官人事條例」及軍事法院、軍事檢察署組織法等，將在完成全部規劃及討論定案後，由國防部向社會作完整說明及溝通，讓軍事審判制度的恢復，能被社會信任及充分支持。

賴清德表示，第三，為有效遏制現役及退役軍人各種嚴重打擊國軍士氣的爭議言行，國防部須研擬在陸海空軍刑法增訂「對敵人效忠表示」之處罰，並修正對於領取退除給與人員之相關規範，以有效維護軍隊的紀律。

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