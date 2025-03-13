AI加持！美軍接收新型戰場情報車 TITAN助攻遠程打擊

TITAN是一款先進的地面情報站，整合人工智慧與機器學習，即時收集與處理數據。（圖：美國國防部）





〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍近日接收矽谷大數據分析公司帕蘭蒂爾 （Palantir Technologies） 開發的「戰術情報目標獲取節點」 （Tactical Intelligence Targeting Access Node, TITAN） 戰甲車。這款人工智慧 （AI） 驅動的軍事載具整合空、地、太空數據，提升戰場偵察與打擊效率，成為美國國防部「聯合作戰全域指揮與控制」 （CJADC2） 計畫核心。

美國新聞網站《Axios》12日報導，TITAN運用AI解析數據，助美軍迅速獲取精準情報，實現深度感測與遠程精準火力兩大目標。前者提升遠距離探敵能力，後者增強遠程飛彈打擊準度。這項計畫歷經多年研發，如期交貨且未超支，堪稱五角大廈的罕見佳績。

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《Axios》記者走訪南加州「Tower House」工廠，目睹帕蘭蒂爾與Anduril工業 （Anduril Industries） 、諾斯洛普·格魯曼 （Northrop Grumman，簡稱諾格） 、L3Harris科技 （L3Harris Technologies） 聯手交付的兩款TITAN戰甲車。一款基於聯合輕型戰術車輛 （JLTV） 的基本型，另一款以中型戰術車輛系列 （FMTV） 打造的先進型。

帕蘭蒂爾已交付三套TITAN系統，首批去年由路易斯-麥克聯合基地的第一多領域特遣隊接收。下一批預計初夏交付，細節因美國陸軍指示未公開。帕蘭蒂爾美國政府業務總裁賈恩 （Akash Jain） 受訪時表示，這套系統以軟體為核心，硬體為輔，將持續進化。他強調，公司專注技術研發，非硬體製造。

美國國防與情報界高度看好AI潛力。據報告，至2021年初，五角大廈推動逾685個AI專案，陸軍以232項居首。2018年戰略文件預測，AI將重塑產業與國家安全。帕蘭蒂爾擊敗全球第三大國防承包商RTX，奪下價值1.78億美元 （約新台幣58.35億元） 的TITAN合約，令人驚嘆。諾格副總裁丹恩 （Aaron Dann） 透露，他們借鑒太空艙焊接技術，確保TITAN品質。

未來，TITAN將於加州持續生產，若美國陸軍全力採購，訂單預計達100至150輛。這款戰場情報車不僅彰顯美軍技術領先，也預示AI將主宰未來戰場。

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