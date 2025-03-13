軍審研議一年賴總統決議恢復 專家學者建議結論一次看

總統賴清德召開國安高層會議，並於會後舉行記者會，針對中國對台滲透統戰發表談話，說明相關因應措施。（記者陳志曲攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕總統賴清德今日上午召開國安高層會議，下午召開記者會。他表示，為因應中國併吞野心，發表17項因應策略，其中一項是「恢復軍事審判制度」。而在過去的討論中，不乏專家學者指出廢軍審的負面效應，並提出一系列恢復軍審後的改進建議，包括軍法官進入合議庭、軍事人員參審制等等，在恢復軍審的同時，一掃舊時軍審的沉痾弊病。

針對恢復軍審制度，國防部法律事務司與台灣法學會去年3月曾舉辦軍事審判之過去、現在及轉型」學術論壇進行意見交流，當時時任法律司長沈世偉中將曾指出，以我國現行「平時司法，戰時軍審」制度而言，平時不從事軍事審判的軍事法庭，一旦在戰時重啟軍事審判程序，將有平戰轉換能量不足的疑慮。再加上平時交由一般司法機關審理軍法案件，是否能通盤考量部隊有別於一般機關的管理模式與綱常，給予適當處分與判決，仍需持續溝通與討論。

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沈世偉並列舉4項軍法未來發展建議，包含「設置軍事行政訴訟庭」、「恢復軍事檢察」、「軍法官參審軍法案件」及「恢復軍事審判1至2個審級」方針，藉由平時厚儲軍法人才專業知能與實務經驗，維繫軍法能量。

在後續討論聲音中，國防學者也建議，可讓軍法官進入合議庭。國防院國防戰略與資源研究所助理研究員江炘杓曾表示，就參與的程度而言，軍法官可和司法官共同列席，或給予司法官協助，或發表意見，甚至分配一至二位合議庭席次不過基於法律上已將平時軍法案移交給司法機關審理，還是要以司法官為主體，不建議軍法官取代司法官。

國防院國防戰略與資源研究所助理研究員楊長蓉則表示，國外許多案例已呈現，不同法院的法官組成混合合議庭審理案件，因為一般法官可能沒有其他知識背景而容易輕判，因此軍法官列席到法官席、或有投票權並非不可行。而軍法官若能參與到司法機關的平時審判，在實務上也比單純的模擬訓練或是現有業務所能積累的經驗有很大的幫助。

楊長蓉另表示，在制度設計上，除了軍法官參與到軍法案件之外，也有另外的形式，是邀請軍事人員列席於法庭提供司法官專業意見，這種方式就不需要軍事人員具備法學背景，但他們也不會有投票權，僅為顧問性質，這就是屬於參審制的一種方式。

立法院法制局也曾提出建議，指出促進軍法案件妥速偵審的解決途徑有二，一為將平時犯軍刑法特定案件者，改依「軍審法」追訴處罰，二為修正「速審法」，增訂相關軍紀案件，法院有優先審理的法律義務。

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