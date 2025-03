俄軍再用FAB-3000炸彈之王襲擊烏國 「沙皇炸彈」引爆有如核彈

近期俄軍使用了罕見的「炸彈之王」FAB-3000炸彈,對烏克蘭的一處軍事工廠進行了毀滅性的轟炸,劇烈爆炸後所產生的煙塵與蕈狀雲,宛如核彈爆炸場景。(圖片擷取自SPUTNIK、@jurgen_nauditt的X帳號/本報合成)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕近期網路上流傳的一段震撼影片稱,俄軍使用了罕見的「炸彈之王」FAB-3000炸彈,對烏克蘭的一處軍事工廠進行了毀滅性的轟炸,劇烈爆炸後所產生的煙塵與蕈狀雲,宛如核彈爆炸場景。該款炸彈是俄軍現役噸位最大的常規炸彈,故又被暱稱為「沙皇炸彈」(Tsar Bomb)。

據軍聞網站《Deffence Blog》引述報導,俄羅斯空軍在庫爾斯克地區的蘇賈(Sudzha)附近,使用了「沙皇炸彈」對烏克蘭的一座硝酸銨工廠進行了毀滅性的打擊,該炸彈重達3000公斤(3公噸),是俄羅斯現役武器庫中最強大的傳統炸彈之一。

從流出的空拍影像可見,爆炸非常猛烈,其煙塵就像是戰術核爆的餘波,並產生了巨大的蕈狀雲。烏克蘭軍隊尚未確認損失的具體程度,也未確認受攻擊的目標地點是否有軍事人員駐紮。

No, this is not a nuclear strike, it is the russians dropping FAB-3000 on Ukrainian positions in Suja.



The orcs want to wipe out every Ukrainian and make the landscape the same as the surface of Mars. pic.twitter.com/rLiJHAsft2