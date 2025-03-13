俄軍再用FAB-3000炸彈之王襲擊烏國 「沙皇炸彈」引爆有如核彈

近期俄軍使用了罕見的「炸彈之王」FAB-3000炸彈，對烏克蘭的一處軍事工廠進行了毀滅性的轟炸，劇烈爆炸後所產生的煙塵與蕈狀雲，宛如核彈爆炸場景。（圖片擷取自SPUTNIK、@jurgen_nauditt的X帳號/本報合成）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕近期網路上流傳的一段震撼影片稱，俄軍使用了罕見的「炸彈之王」FAB-3000炸彈，對烏克蘭的一處軍事工廠進行了毀滅性的轟炸，劇烈爆炸後所產生的煙塵與蕈狀雲，宛如核彈爆炸場景。該款炸彈是俄軍現役噸位最大的常規炸彈，故又被暱稱為「沙皇炸彈」（Tsar Bomb）。

據軍聞網站《Deffence Blog》引述報導，俄羅斯空軍在庫爾斯克地區的蘇賈（Sudzha）附近，使用了「沙皇炸彈」對烏克蘭的一座硝酸銨工廠進行了毀滅性的打擊，該炸彈重達3000公斤（3公噸），是俄羅斯現役武器庫中最強大的傳統炸彈之一。

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從流出的空拍影像可見，爆炸非常猛烈，其煙塵就像是戰術核爆的餘波，並產生了巨大的蕈狀雲。烏克蘭軍隊尚未確認損失的具體程度，也未確認受攻擊的目標地點是否有軍事人員駐紮。

No, this is not a nuclear strike, it is the russians dropping FAB-3000 on Ukrainian positions in Suja.



The orcs want to wipe out every Ukrainian and make the landscape the same as the surface of Mars. pic.twitter.com/rLiJHAsft2 — Jürgen Nauditt （@jurgen_nauditt） March 11, 2025

報導分析，自2024年初以來，俄羅斯一直在擴大部署包括FAB-500（500公斤彈）和FAB-1500（1500公斤彈）在內的各種改良炸彈，以摧毀烏克蘭的軍事陣地和基礎設施；相比美國製造的JDAM等精確導引炸彈不同，俄羅斯的導引系統精確度較低，通常打擊半徑為30至50公尺，不過事實證明，巨大的破壞力仍能夠有效摧毀陣地。

報導稱，近幾個月俄羅斯國營媒體《Sputnik》展示了這些炸彈的產量正在增加，FAB-1500的製造量可能增加了一倍，並且重啟了蘇聯時代的FAB-3000量產計畫。FAB-3000「沙皇炸彈」長約3.3公尺，彈體直徑0.82公尺，沒有引信的炸彈總重達3067公斤，其中炸藥裝量約為1387公斤，其核心的爆炸區估計為35公尺，強烈的震波破壞力範圍約可達150公尺。

俄軍常見的航空炸彈規格，最右方即為FAB-3000。（圖片擷取自SPUTNIK）

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