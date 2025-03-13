美軍綠扁帽傾向購買「光纖FPV」 作為更安全的「洞穴之眼」

面對中東日益猖獗的地道作戰，駐中東美軍特種部隊有意添購FPV無人機，進行更安全的掃蕩。圖為以色列國防軍執行哈瑪斯地道攻堅任務。（圖片擷取自以色列國防軍臉書）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕以哈戰爭對現代軍事最大的啟示之一，就是如何安全、有效的對地下坑道網路或是限制空間的搜索，以往以人力或是軍犬的搜索方式仍具有一定的風險；有鑒於此，美軍在中東特種作戰的指揮部有意為該地的陸軍「綠扁帽」（Green Berets）特種部隊，購買FPV無人機做為新的洞穴偵察載具，特別是由光纖導引的版本。

軍聞網站《THE WARZONE》報導，美國特種作戰司令部（SOCOM）在美國對外採購網站上為掌管中東的特種作戰指揮部（稱中央特種作戰司令部，SOCCENT）發布了一項FPV 無人機採購意向申請中寫道，由於目前缺乏用於洞穴清理作業的專用無人機系統（UAS），因此只能依賴軍犬（MWD）或合作夥伴部隊來執行，但這增加了人員和任務成敗的風險。

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由於哈馬斯、真主黨、胡塞武裝和伊朗都利用洞穴、隧道和其他地下設施作為攻擊和藏匿的地點，美軍擔憂這會變得越來越嚴重，因此中央特種作戰司令部正在積極尋求這些FPV，因為它被認為更安全、更有效；其中，特別是由「光纖電纜」引導的無人機，這種導控不會被電子戰及地形干擾，這使得部隊能夠在建築物或隧道內，完整地進行操作。

為更安全、有效的執行洞穴任務，美軍有意為中東的「綠扁帽」部隊（第5特種部隊組）購買FPV無人機，特別是光纖導引的版本。圖為駐中東的「綠扁帽」部隊於約旦執行掃蕩演練。（圖片擷取自DVIDS）

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