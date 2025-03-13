普廷穿軍服下令殲滅庫斯克烏軍 美俄停火談判仍懸而未決

俄國總統普廷12日視察庫斯克前線，並下令儘速殲滅來犯的烏軍。（歐新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷12日身著軍服，命令高層將領盡快殲滅駐紮在俄國西部庫斯克（Kursk）地區的烏克蘭部隊。此舉緊接美國提議俄方考慮30天停火協議之後，凸顯俄軍急欲清除邊境威脅的決心。

去年8月6日，烏軍突襲俄國邊境，佔領部分領土，試圖分散莫斯科在東線戰場的兵力，並為未來談判累積籌碼。然而，俄軍近日發動閃電反攻，烏軍控制區從高峰期的1,300平方公里銳減至不足200平方公里。

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路透報導，普廷在週三晚間的電視講話中強調：「我們的首要任務是在最短時間內果斷擊潰庫斯克地區的敵軍，同時應考慮沿國界建立安全區。」

俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）向普廷報告，俄軍已收復烏軍曾佔領區域的86%，約1100平方公里。他指出，烏軍試圖以庫斯克作為談判籌碼的計畫已告失敗，也未能迫使俄方從東線抽調兵力。近五天內，俄軍奪回24個定居點與259平方公里領土，並俘獲超過400名烏軍士兵。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）13日向俄國國營媒體塔斯社（TASS）透露，俄軍在庫斯克的行動已進入收尾階段。與此同時，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）則表示，烏軍將在庫斯克堅守至必要時刻，目前戰鬥仍在蘇德日亞鎮（Sudzha）及其周邊地區激烈進行。

美國總統川普週三對此回應，希望莫斯科接受停火提議，並警告若俄方拒絕，華府可能加大對俄經濟壓力。美國已於週二同意恢復對烏克蘭的軍援與情報共享，條件是基輔在沙烏地阿拉伯會談中支持美國提出的停火計畫。克里姆林宮則表示，俄方正審慎評估會談結果，並等待美國提供進一步細節。

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