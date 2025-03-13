ATACMS飛彈打光光 美國重啟軍援救烏克蘭

烏克蘭ATACMS飛彈全數耗盡。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美聯社12日引述不具名的美國與烏克蘭官員報導，烏克蘭目前已無美國供應的陸軍戰術飛彈系統（Army Tactical Missile Systems, ATACMS），此消息發布時，美國剛恢復對基輔的軍事援助。華府先前於3月初暫停武器運送，後於3月11日在沙烏地阿拉伯與烏克蘭代表會談後重啟供應。

據一名美國官員與烏克蘭國會議員透露，烏克蘭最後一次使用ATACMS飛彈是在今年1月。美國總計提供基輔不到40枚長程ATACMS飛彈。該飛彈射程最遠達300公里，為美國製造的彈道飛彈。消息人士指出，烏克蘭自去年12月起彈藥幾近耗盡，因而嚴格限縮使用。烏克蘭最初於2023年秋季接收較舊的短程版本，2024年春季始獲射程更遠的更新型號，當時僅限用於攻擊俄羅斯占領的烏克蘭領土。

請繼續往下閱讀...

美國前總統拜登於2024年11月放寬限制，允許烏克蘭以ATACMS飛彈打擊俄羅斯境內軍事目標。英國隨後也批准烏克蘭使用英製「暴風影」（Storm Shadow）長程巡弋飛彈攻擊俄國。基輔趁勢對俄羅斯空軍基地、軍事設施與武器工廠發動多波飛彈攻勢。然而，美國總統川普多次公開反對此政策，強調不贊成烏克蘭以美國武器攻擊俄國境內。

美國軍援本週正式恢復，此前因川普與烏克蘭總統澤倫斯基在橢圓辦公室激烈爭執而中斷。3月11日，烏克蘭高層在沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）與白宮代表會商後達成協議。會談結束，烏克蘭宣布軍援重啟，並接受華府提議的30天臨時停火，條件是俄羅斯同步遵守。停火旨在為衝突降溫，但能否落實仍待觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法