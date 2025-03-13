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軍審12年弛廢 國防部預算曝光：軍檢體系剩331人

2025/03/13 16:08

前國防部南部地方軍事法院中部審判庭外觀。（本報資料照）前國防部南部地方軍事法院中部審判庭外觀。（本報資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕我國自2013年7月發生「洪仲丘事件」後，同年8月修法令軍事審判回歸普通司法體系，軍檢體系人員因職涯體系中斷，多數出走轉往民間。人才斷崖式的流失，也成為近年在討論恢復軍審制的一大阻礙。而整個軍檢體系，在10餘年的架空下，全體人數僅剩331人，其中半數為書記官，剩餘軍法官有62人為上校以上、54人為校級軍官，僅7人為尉官，足見軍法官人才斷層之嚴重。

根據今年度國防預算書人員預算員額數據，其中支領軍法勤務加給的預算員額人數共有331人，有180人為書記官；將校、上校階級者軍法官為62人；中、少校階級者軍法官為54人；尉官軍法官為7人。另有近年新增之國防法務官校官11人，以及國防法務官尉官17人。

預算書顯示，軍法官軍法勤務加給支領標準，其中將校、上校為每月8900元；中、少校為每月6900元；尉官為每月5900元；書記官為每月3200元；國防法務官校官為每月5500元；國防法務官尉官為每月4700元。

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