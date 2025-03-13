挪威女王儲服義務役 不只是裝步戰車射手還自願延長役期

挪威近600年來首位女王儲亞歷山卓公主（Princess Ingrid Alexandra，中），現正於挪威陸軍的工兵部隊服役且自願延長役期，而她在軍中的照片近期也在網路社群上引發一陣討論。（歐新社資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕自古以來，歐洲國家皇室有保護人民的義務，這項傳統仍存在於今日歐陸的君主立憲國之中，更因俄烏戰爭爆發而更具指標性國安意義。近期，挪威女王儲亞歷山卓公主（Ingrid Alexandra）於陸軍服役的畫面在網路上公開，21歲的她不只在工兵部隊服役、具裝步戰車射手資格，更自願延長義務役期，引發外界討論。

2004年生的亞歷山卓公主，曾在2021年底、17歲換上飛行服，在F-16B戰機的後座上完成「皇家後座」的飛行成年禮；作為哈康王儲（Crown Prince Haakon）和梅特王妃（Crown Princess Mette-Marit）所生下的長女，亞歷山卓公主18歲成年後，曾前往挪威陸軍的北方旅（Brigade Nord）參觀，為日後入伍服義務役做準備。

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挪威皇室的亞歷山卓公主（Ingrid Alexandra），曾在2021年以17歲身分，換裝坐進F-16B戰機後座，完成轉大人的「皇家飛行」成年禮儀式。（挪威皇家空軍官方Facebook）現正於挪威陸軍北方旅工兵營服役的亞歷山卓公主，不只擔任CV90裝步戰鬥車機槍射手一職，今（2025）年初更自願延長初階役期至15個月，繼續留在部隊服務。（挪威國防軍官方Facebook）亞歷山卓公主的父親哈康王儲（Crown Prince Haakon，左）日前親自參觀挪威陸軍羅姆斯郡營區，了解女兒隨部隊參與本月「聯合維京」（Joint Viking 2025）聯合軍演的情形。（挪威王室官方Facebook）

而據挪威王室官方記載，亞歷山卓公主去（2024）年獲得義務役服役資格，並自秋季起分發至北方旅的工兵營（Engineer Battalion）服役，擔任CV90裝步戰鬥車的機槍射手；值得一提的是，她自願延長初階役期至15個月，使她得以繼續留在連上服務。

挪威是全歐洲首個實施義務役「男女皆兵」的國家。2015年，該國正式實施全民徵兵制，凡男、女公民年滿19歲，均得服19個月的義務役，其中，分為12個月的初階役，以及7個月額外召訓；且因徵兵名額有限，入伍當兵這件事，在當地反而成為相對稀奇的經歷。

挪威在冷戰時期後一度削減軍隊規模，但十年前卻成為歐陸國家義務役「男女皆兵」的政策先鋒；十年後的今日，該國更宣布擴大義務役徵兵人數，應對俄烏戰爭帶來的敵情威脅。（挪威國防軍官網）

而在義務役全民皆兵10年後，《美聯社》去年曾引述《挪威通訊社》（NTB）報導指出，挪威國防大臣格拉姆（Bjørn Arild Gram）宣示在2036年前，要將該國每年徵集義務役人數，從現行的9千人提升至1萬3500人，他強調，此後的挪威國防軍，需要有更多具備專業軍事知識的人員加入行列，以滿足國安的需求。

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