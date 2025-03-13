陸軍斥資1.6億元委修HTTS訓練系統 維持直升機作戰量能

據政府電子採購網公告，陸軍今年規劃1億6474萬餘元，委託中科院進行為期3年的「直升機作戰訓練系統」維保，以維持系統運作正常。（圖片取自青年日報）

〔記者劉宇捷／台北報導〕飛行模擬訓練系統是維持戰力不可或缺的裝備，位於台南歸仁的陸軍飛行訓練指揮部即是陸軍直升機飛訓大本營，為此，陸軍今年規劃1億6474萬餘元，委託中科院進行為期3年的「直升機作戰訓練系統」維保，以維持系統運作正常；針對作戰訓練，陸軍於110年完成HTTS訓練系統，其屬於專職作戰的模擬器。

根據政府電子採購網昨（12）日公告的決標資訊顯示，國防部將為陸軍飛行訓練指揮部（簡稱陸軍飛訓部）斥資1億6474萬5千元，執行「直升機作戰訓練系統」維保案，合約自今（114）年元旦起至後（116）年底止，共為期3年，此案採指定廠商的「限制性招標」方式，委託中科院為台南歸仁的飛行訓練系統，執行勞務性質的檢修。

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此直升機訓練系統維保案推測應為110年建置完成的「HTTS直升機作戰訓練系統」。該系統可提供多機連線打戰術功能，並能透過替換套件來變換AH-64E、AH-1W等機種的訓練模組。（圖片取自青年日報）

查閱今（114）年國防部預算書，雖未有相同名稱的「直升機作戰訓練系統」，但114年至116年確實規劃了1.8億元，準備執行「直升機戰術訓練器（HTTS）委修」案，目前飛訓部並未有其他類似系統，同時也未如其他訓練模擬器般言明機型，這符合了HTTS系統能切換多種機型的特性，因此，推測此案與HTTS戰術訓練系統有關。根據預算書顯示，國軍今年將花費約6千萬元預算執行此案。

陸軍委託中科院建置的直升機作戰訓練系統於110年完成，一改以往僅能單機進行的作戰訓練，HTTS可提供飛行生及線上飛行員進行多機連線戰術，並透過擬真作戰情境，提升實戰化訓練效能。該系統採用大面積觸控面板模擬儀表，且可藉由替換模擬套件來變換AH-64E、AH-1W等機種的訓練模組，同時也內建了「戰術指揮作戰中心」、「任務提示暨歸詢系統」及「直升機模擬座艙訓練教室」等，讓模擬器有更多元的使用方式。

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