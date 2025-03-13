中國艦隊逼近演習引緊張 澳洲急建千公里反艦飛彈網

澳洲皇家海軍「雪梨號」驅逐艦，在「環太平洋軍演」（RIMPAC）2024期間，首次試射「海軍打擊飛彈」（NSM）。（取自澳洲國防部專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國海軍上月未事先通報即在澳洲東岸外海進行實彈演習，引發區域緊張，澳洲政府因此加速部署陸基反艦飛彈防禦網！

美軍利用「海馬斯」試射PrSM飛彈。（圖取自Lockheed Martin官網）

《路透》13日報導，澳洲國防部宣布，年底前將從挪威康斯柏格（Kongsberg）的海軍打擊飛彈（NSM）與美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的精準打擊飛彈（PrSM）中擇一採購，搭配42套高機動砲兵火箭系統「海馬斯」（HIMARS），打造射程達1000公里的沿岸威懾力量，捍衛廣闊海疆。

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這波緊張局勢源於2月下旬，中國3艘軍艦，包括一艘055型飛彈巡洋艦、一艘護衛艦與一艘補給艦，逼近雪梨與墨爾本外海、在澳洲與紐西蘭之間的塔斯曼海（Tasman Sea）舉行演訓。澳洲航空當局紀錄顯示，2月21日演習期間，49架次澳紐民航機被迫改道。澳洲國家情報處處長席瑞爾（Andrew Shearer）在國會聽證會上指出，中國此舉似有挑釁意圖，並稱北京正將二戰後最大規模的軍力投射至南太平洋，澳洲不得不正視此威脅。

澳洲反制之道是構建雙軌飛彈威懾網。挪威NSM飛彈以隱蔽性與精準度著稱，已在美軍印太陸戰隊實戰部署。美製PrSM飛彈透過「海馬斯」發射，預計2026年服役，升級版射程可達1000公里，去年6月太平洋演習中證實能有效擊中海上移動目標。

為提升作戰效能，澳洲投入1億澳元（約新台幣21億元）採購40輛飛彈指揮車，並斥資2.72億澳元（約新台幣56.2億元）添置14部澳洲CEA科技公司（CEA Technologies）的相位陣列雷達，形成目標鎖定與火力整合的堅實網絡。

這項耗資740億澳元（約新台幣1.53兆元）的十年建軍計畫，除飛彈部署外，還涵蓋高超音速武器研發與產線擴建。退役少將米克·萊恩（Mick Ryan）形容，隱藏於雪梨郊外叢林的「海馬斯」發射車能在敵艦猝不及防時發動突襲，隨即轉移陣地，其火力媲美昂貴戰艦，具備機動性與強大打擊力。

在美中軍事對峙下，亞太國家借鏡中國90年代的飛彈不對稱戰術，構築多層防禦。日本與菲律賓加速部署岸基反艦系統，台灣和南韓則將彈藥儲備提升至戰時3個月基準，多國並聯手研發極音速技術，構築從第一島鏈至南太平洋的嚇阻防線。澳洲此舉不僅自保，亦可支援盟友守衛亞太戰略要地。

中國外交部回應稱，其海軍演習符合國際法，無意誇大緊張局勢或挑起軍備競賽。然而，澳洲情報官員預估，中國軍艦未來將頻繁現身澳洲外海，考驗其政治決心與軍事監控能力。

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