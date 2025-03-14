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普廷表態「原則上」支持停火30天協議！澤倫斯基懷疑「有詭」

2025/03/14 06:47

俄羅斯總統普廷13日表示，原則上支持美國提出的停火建議，但必須解決衝突的根本原因，且須理清許多關鍵細節。（美聯社）俄羅斯總統普廷13日表示，原則上支持美國提出的停火建議，但必須解決衝突的根本原因，且須理清許多關鍵細節。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在烏克蘭同意美國的30天臨時停火協議後，美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）13日抵達俄國首都莫斯科，將此方案送交俄羅斯。俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）13日表示，俄羅斯「原則上支持」美國提出的停火協議，但必須解決衝突的根本原因，且須理清許多關鍵細節。在此之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則質疑普廷的動機，並表示普廷實際上準備拒絕停火提議，卻不敢直接對美國總統川普說出來。

綜合外媒報導，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，造成數十萬人死傷，數百萬人流離失所，並引發莫斯科與西方數十年來最激烈的對抗。

普廷週四在莫斯科的記者會上表示：「這個想法（指停火）本身是正確的，我們當然支持它。但有些問題我認為需要與美國和夥伴討論，或許可以與川普總統通話，與他討論這個問題。」

白宮方面，川普表示，俄羅斯發出了「良好信號」，並對普廷的聲明表示謹慎樂觀。他重申已準備好與普廷對話，並強調現在是結束戰爭的時候了，希望莫斯科「做正確的事」。

川普週四在白宮與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會晤時表示，普廷發表了非常有希望的聲明，但並不完整。他強調，現在要看看俄羅斯是否接受，如果不接受的話，這對世界來說將是非常令人失望的時刻。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）13日在每晚的視訊談話中表示，普廷實際上準備拒絕停火協議，但因為害怕告訴川普總統，他想繼續這場戰爭，他想殺死烏克蘭人。

澤倫斯基表示，這就是為什麼莫斯科要對這些停火想法施加條件，好讓什麼都不會發生，或者盡可能長時間內不會停火。

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