勇鷹高教機本週起進駐岡山 逐步接替AT-3「部訓機」任務

軍方人士今天指出，勇鷹高教機本週起已陸續進駐岡山基地執行訓練任務，逐步接替AT-3型機，使年輕的飛行員能更迅速適應及銜接各式主力戰機，投入捍衛領空的行列。（圖：取自中華民國空軍臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕配合勇鷹高教機分批交機，原本由AT-3教練機擔任的「部訓機」任務，將由勇鷹高教機承接。軍方人士今天指出，勇鷹高教機本週起已陸續進駐岡山基地執行訓練任務，逐步接替AT-3型機，使年輕的飛行員能更迅速適應及銜接各式主力戰機，投入捍衛領空的行列。

勇鷹高教機全案應籌獲66架，迄114年2月底，應交機47架，已交機43架，落後4架。針對外購系統件無法準時交貨問題，中科院與漢翔公司同步啟動國內自製方案，將液壓油箱、輪艙門致動器及緊急衝壓關斷瓣等3項，已通過國外原廠認證，取代部分外購系統件，解決部分交貨延遲問題；空軍將持續依合約期程，要求加速完成交機作業。

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對於先前一架勇鷹高教機因為雙發動機失效墜海，空軍就雙發動機失效可能機械因素，計有「發動機系」、「電源系」、「電氣系」及「燃油系」等4類12項並進行特檢，盼釐清肇因並確保飛行安全。

空軍自民國112年12月1日起，將原先隸屬於空軍官校的飛行訓練指揮部調整為空軍司令部部外一級單位，成立空軍飛行訓練指揮部，飛訓部獨立成為專責飛行訓練的單位，除了可以因應接裝勇鷹高教機的任務，更能夠整合飛行教學能量。（圖：取自中華民國空軍臉書專頁）

依據軍方規劃，勇鷹高教機除了擔任飛行員的高級教練機之用，還要擔任飛行員進入部隊之後的部訓機任務，空軍自民國112年12月1日起，將原先隸屬於空軍官校的飛行訓練指揮部調整為空軍司令部部外一級單位，成立空軍飛行訓練指揮部，飛訓部獨立成為專責飛行訓練的單位，除了可以因應接裝勇鷹高教機的任務，更能夠整合飛行教學能量，來建立完善的訓練流程和方式，飛訓部負責飛行軍官培訓工作，以達事權統一效益。

空軍司令部13日在臉書專頁上發佈訊息指出，AJT（勇鷹高教機）進駐岡山。勇鷹高教機將陸續進駐岡山基地執行訓練任務，逐步接替AT-3型機，使年輕的飛行員能更迅速適應及銜接各式主力戰機，投入捍衛領空的行列。

勇鷹高教機全案應籌獲66架，迄114年2月底，應交機47架，已交機43架，落後4架。針對外購系統件無法準時交貨問題，中科院與漢翔公司同步啟動國內自製方案，解決部分交貨延遲問題。（圖：取自中華民國空軍臉書專頁）

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