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國台辦恫台若踩紅線將用「斷然措施」 今19共機艦擾台
國防部今日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機12架次，其中9架次逾越台灣海峽中線，進入西南空域。（國防部提供）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國國台辦發言人陳斌華昨晚針對賴清德總統17項因應措施，稱「玩火者必自焚」，中方絕不為「台獨分裂活動」留下空間，若台獨分裂勢力突破紅線，將不得不採取斷然措施。國防部今日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機12架次，其中9架次逾越台灣海峽中線，進入西南空域。
國防部今日發布台海周邊海空域動態陳述，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲12架次中共軍機、7艘次中共軍艦、1艘次中共公務船，持續在台海周邊活動。
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國軍資料顯示，4架次共軍主戰機侵擾中部空域，其中1架次越中線進入西南空域，同時亦有另外8架次共軍主戰機進入西南空域。
國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。