國軍自傷人數增加 審計部點名心輔機制欠佳「有BUG」

審計部去年查核發現，國軍自傷人數有增加的趨勢，而現行防處機制未能有效發掘自傷人員並及時介入輔導，此外，國軍心輔人力及證照持有數均有不足，經函請國防部研討後，已有改善。（國防部提供／本報編輯）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國防部為防範官兵自我傷害，建立國軍心衛輔導三級防處機制，但審計部查核發現，國軍自傷人數有增加的趨勢，而現行防處機制未能有效發掘自傷人員並及時介入輔導，此外，國軍心輔人力及證照持有數均有不足，函請國防部研擬將高風險相應防處措施納入今（114）年度計畫規範，並提升心輔人力及專業證照比例。

國防部為促進官兵心理健康及防範自我傷害肇生，訂有諸多心理衛生輔導工作教則及相關工作計畫等多項預防措施，並建立三級防處機制，劃分初級發掘預防、二級專業輔導及三級醫療處遇。

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根據審計部今天公佈重要政府審計資訊指出，審計部於113年度查核時指出，108至112年度國軍自傷人數計158人，113年度截至5月底止，自傷人數17人，其中13人死亡，相較於112年度同期之12人、其中6人死亡，自傷及死亡人數均有增加。另外，上述的158名自傷人員逾80%未能經初級發掘預防，顯示現行心理輔導三級防處機制仍待檢討強化。

審計部發現，國軍心輔人力及相關專業證照人數均有不足等情形，審計部遂於113年6月函請國防部研討改善方案，加強高風險防處措施。

經審計部追蹤後續改善情形表示，國防部已於113年10月11日修訂114年度心衛輔導工作實施計畫，並將高風險相應防處措施納入計畫規範。另為提升心輔人力及專業證照比例，已完成人員調任及積極輔導人員考取證照，心輔人員原有69員，迄113年7月已增加至112員，並已協助獲取105張證照。

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