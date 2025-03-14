國軍「立即備戰操演」下周實施 三戰區指揮官陳文星做任務前提示

國軍今（2025）年初「春節加強戰備」第三天期間，海軍實施緊急出港暨戰術機動攻擊演練。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍17日起將實施為期五天的「立即備戰操演」，屆時三軍部隊將提高戒備，針對共軍可能作為，進行無劇本的實戰化演練，提升防衛作戰效能；為此，陸軍六軍團（第三作戰區）指揮官陳文星中將13日召集高級單位主官，就下周展開的新型態演訓做任務前提示，確保操演順利。

國防部長顧立雄本月初表示，因應共軍近年在我周邊海、空域發動灰色地帶襲擾，且不排除有「由訓轉戰」的可能性，對此，國軍未來不只會對解放軍演習的關鍵徵候，進行「低、中、高」手段強度研判，並將以「立即備戰操演」方式應對解放軍威脅。

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共軍機、艦今年以來對我海、空域襲擾不減，對此，國防部長顧立雄日前宣示將對中共灰襲手段進行研判分級，並以「立即備戰操演」應對威脅。（解放軍東部戰區微博）

國軍今（2025）年度「漢光41號」演習將「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）、「實兵演練」分別延長至14天及10天，並有望延續去（2024）年漢光40號演習首辦的「無劇本」實兵演練方式，本次首度實施的「立即備戰操演」也將以相同模式執行，因此，本次操演也被外界視為是今年漢光演習的「暖身操」。

軍媒《青年日報》今（14）日報導指出，第三作戰區、陸軍六軍團指揮官陳文星中將昨（13）日召集軍團高勤官、處組長及作戰分區一級單位主官，召開「立即備戰操演任務提示」，針對各級執行立即備戰訓練項目及目標實施指導，期許各單位透過狀況發布及處置，建構堅實戰力基礎，提升部隊作戰能力。

第三作戰區、陸軍六軍團指揮官陳文星中將13日召集高勤官、處組長和一級單位主官，就「立即備戰操演」進行任務前提示。（取自青年日報）

陳文星表示，此次操演目的，在使官兵熟稔戰場環境及作戰程序，以提升臨戰應變效能；另提醒單位結合敵情威脅、作戰節奏及戰場景況，驗證計畫可行性，達到「立即出動作戰」能力，建構作戰區可恃戰力。

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