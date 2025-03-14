軍武圖輯》美陸戰隊「傳承計畫」訓練 大黃蜂、F-35戰機齊飛太震撼

F/A-18C/D、F-35B/C與KC-130J空中加油機日前在美西聖地亞哥上空同步編隊飛行，精湛的編隊飛行場面，不只壯盛更是稀有。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美軍陸戰隊第3陸戰航空聯隊第11飛行大隊（MAG 11, 3rd MAW），本（3）月初罕見出動旗下各式航空兵力機種，實施名為「傳承計畫」（Project Legacy）的編隊飛行；這趟任務不只納有資深的大黃蜂戰機、也有新銳五代機F-35B/C入列，搭配空中加油的KC-130J運輸機隨行，展現出高度紀律且精實的飛行成果。

本月4日實施的「傳承計畫」，由美軍陸戰隊第3陸戰航空聯隊第11飛行大隊實施，派遣旗下5支中隊的全航空兵力機型，搭配空中加油機展開編隊飛行訓練。（美軍DVIDS網站）

本月4日實施的「傳承計畫」，由美陸戰隊第11飛行大隊精銳盡出，派遣麾下5支中隊的F/A-18C/D「大黃蜂」、F-35B/C戰機，以及KC-130J運輸加油機同步升空，在美國加州聖地亞哥外海大顯飛行戰技；除各機型齊飛、跨機型齊飛，各機種亦先後完成空中加油訓練等課目，並在編隊解散時以施放熱焰彈的方式「Peace out」，在空中留下歷史性的飛行紀錄。

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美軍陸戰隊的第323攻擊戰鬥機中隊（VMFA-323）的單座大黃蜂戰機，翼尖兩枚AIM-9X、兩翼下和機腹則有10枚AIM-120空對空飛彈，共計12枚的空優武裝實屬罕見。（美軍DVIDS網站）隸屬陸戰隊第232攻擊戰鬥機中隊的F/A-18D戰機，翼尖帶上2枚AIM-9X短程空對空飛彈，翼下則有AGM-88高速反輻射飛彈2枚，另在機腹掛有Litening莢艙，展現制空戰力。（美軍DVIDS網站）陸戰隊第311、314攻擊戰鬥機中隊的F-35C戰機施放熱焰彈。（美軍DVIDS網站）

值得一提的是，在美軍「國防視覺資訊發布服務」（DVIDS）官方影像中，可見該計畫的陸戰第323攻擊戰鬥機中隊（VMFA-323）的單座型大黃蜂戰機，兩翼尖掛有一枚AIM-9X、兩翼下到機腹則有10枚AIM-120空對空飛彈的全空優武裝；第232攻擊戰鬥機中隊（VMFA-232）的雙座機則帶上AIM-9X、AGM-88飛彈各2枚及Litening莢艙，戰力不俗。

隨著美軍陸戰隊持續換裝F-35B/C戰機，這也意味著未來陸戰四、五代機航空兵力的同框機會將愈來愈少；這次的「傳承計畫」也給予飛官們跨單位交流、磨練的機會，在空中留下珍貴的飛行畫面。（美軍DVIDS網站）

美軍陸戰隊強調，「傳承計畫」對於第11飛行大隊是難得的機會，能讓麾下不同單位的飛官們得以跨隊交流、磨練協同作戰，並在訓練任務中創造歷史性的珍貴紀錄。隨著美軍陸戰隊陸續換裝F-35B/C戰機，屆時現役的F/A-18C/D等戰機將逐步退出第一線，這也讓本次任務代號、以及任務核心「傳承」意味更加濃厚。

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