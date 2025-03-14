雙聯裝防空機砲秀戰力 精準擊落3靶機丶擊中1靶機

空軍防空部昨日實施基地訓練20公厘機砲對空實彈射擊，參與的防空營所屬單位在日間、夜間的航路進行射擊。（圖片取自青年日報）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為驗證基地訓練成效，精實部隊戰力，空軍防空部昨日實施基地訓練20公厘機砲對空實彈射擊，參與的防空營所屬單位在日間、夜間的航路射擊中，精準命中4架靶機，其中3架擊落丶1架擊中。

進訓單位今月1年起至國軍防訓中心受基地訓練，於昨日實施20機砲對空實彈射擊鑑測，以國造T82式20公厘雙聯裝機砲在日間及夜間，進行高爆彈、曳光彈射擊；鑑測時，以T1-B靶機為目標，並在升空後由受測官兵先行以機砲配賦的光學瞄準儀試瞄，隨後靶機以水平和戰術航路飛行，20機砲射手完成瞄準後展開射擊。

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圖為T1-B靶機。（圖片取自青年日報）

在日間射擊時，受測官兵即在水平航路擊中靶機機身，經裁判官檢查後，確認為擊落；戰術航路射擊中，官兵再接再厲，操作機砲精確瞄準，接連2次在空中直接命中靶機。

夜間實彈射擊部分，夜空只見靶機飛行光點，防空營官兵在第2個航路時，就將靶機擊落。

防空營官兵精準將靶機粉碎。（圖片取自青年日報）

「我們的主要任務是戍守基地跑道，並依上級指令部署防空武器，精確導引火力，有效防範來犯敵機。」防空營砲長呂耀鈞上士說，身為砲長的重要職責，就是教導及訓練班兵熟練20機砲相關操作，以取得合格的專長資格簽證，在單位擔任戰備時，確保20機砲能隨時進入接戰狀態。

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