盟友造船業協力 美補給艦在南韓造船廠完成大修

圖為路易斯與克拉克級物資補給艦「華利·舒拉」號（Wally Schirra，T-AKE-8）。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美媒報導，一艘美軍補給艦日前於韓國韓華海洋造船廠完成大修並駛離。顯示美國正透過盟友造船能量，以及造船業的相互結盟，來彌補美國自身造船業的不足。

《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，1艘路易斯與克拉克級物資補給艦在韓華海洋巨濟造船廠完成維護、修理和大修（MRO）工程後駛離。對此駐韓美軍海軍司令表示，韓國有能力對印太戰區的美國海軍艦艇進行大規模維護，體現了韓國與美國之間牢固的戰略夥伴關係。戰區維護可減少停機時間和成本，同時提高作戰準備。

請繼續往下閱讀...

報導指出，韓華海洋去年獲得美國海軍頒發的「主艦修理協議」（MRSA）認證後不久，美國海軍路易斯與克拉克級物資補給艦「華利·舒拉」號（Wally Schirra，T-AKE-8）駛入韓國造船廠，這證明了該公司有能力承擔美軍艦艇的大修項目。當時該公司發布的新聞稿稱該項目將耗時三個月，而軍事海運司令部發布的新聞稿中則稱耗時七個月。

地中海航運公司表示，這是美國船舶首次在韓國進行定期檢修。在維護期間，韓華海洋造船廠工人處理了300項工作，包括船體腐蝕和更換船舵。

地中海航運公司強調韓華海洋在沒有圖紙的情況下對某些部件進行逆向工程的能力，並指出該造船廠擁有「彈性的供應鏈、先進的自動化技術和熟練的勞動力」。

而韓華海洋去年7月也以1億美元收購費城造船廠，並承諾進行「大手筆」投資。在造船業中，韓華海洋和現代重工，在全球排名中僅次於中國。而在韓國造船業受中國造船業威脅，美國試圖振興美國造船業的背景下，兩方的結盟具有雙贏成果。

報導指出，此次境外大修政策，是美國海軍於2023年在印度的太平洋造船廠進行維修時推出的，該廠於2023年。目前現代重工也於去年7月取得MRSA認證，日本造船廠也在考慮中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法