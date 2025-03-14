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空軍F-16戰機「鳳眼」莢艙深度調修 花費5.6億由BAE執行

2025/03/14 11:35

政府電子採購網今（14）日公告的決標資訊顯示，空軍計畫斥資5億6907萬餘元為委託貝宜（BAE） 旗下的電子資訊整合系統公司，為偵照莢艙進行深度的廠級調修與維護。（資料照）政府電子採購網今（14）日公告的決標資訊顯示，空軍計畫斥資5億6907萬餘元為委託貝宜（BAE） 旗下的電子資訊整合系統公司，為偵照莢艙進行深度的廠級調修與維護。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕共軍灰色地帶衝突需仰賴空軍偵照莢艙作更精確的偵察追蹤，這些高精密儀器的維修與調校亦不可馬虎，為此，空軍計畫斥資5億6907萬餘元委託貝宜（BAE） 旗下的電子資訊整合系統公司，為12具「鳳眼」的偵照莢艙進行深度的廠級調修與維護。

根據政府電子採購網今（14）日公告的最新決標資訊顯示，國防部駐美軍事代表團已與美方簽約，執行「飛機偵照莢艙廠級修理及校驗」案，決標合約分為兩品項，分別是價值2億8126萬7328元的「廠級修理、校驗/調整支援及基地工程支援」，及價值2億8781萬1000元的「飛機偵照莢艙備份件及維修等服務」，總計5億6907萬8328元。

此案的得標廠商皆為英商BAE的系統資訊與電子系統整合（Systems Information and Electronic Systems Integration公司，合約自今（114）年3月1日起至後（116）年2月28日止，共為期2年。

空軍目前可外掛載偵照莢艙的機型只有F-16V，且僅能掛俗稱「鳳眼」（AN／VDS-5 LOROP-EO）的偵照莢艙，因此推測此案應為「鳳眼」偵照莢艙廠級維修案。（資料照）空軍目前可外掛載偵照莢艙的機型只有F-16V，且僅能掛俗稱「鳳眼」（AN／VDS-5 LOROP-EO）的偵照莢艙，因此推測此案應為「鳳眼」偵照莢艙廠級維修案。（資料照）

值得注意的是，本案的履約地點顯示為「其他」，代表這項勞務性質的廠級（較深度）維修案應是送回美國進行。此外，採購網也在「廠級修理、校驗/調整支援及基地工程支援」項目中公告，此案預估需求數量共12具，每具維護的決標單價為2343萬8944元。

我國空軍目前可外掛載偵照莢艙的機型只有F-16V，而在新購之MS-110先進偵照莢艙到貨之前，F-16V僅能掛俗稱「鳳眼」（AN／VDS-5 LOROP-EO）的偵照莢艙，並改通稱為RF-16，因此推測此案應為「鳳眼偵照莢艙廠級維修案。而上述新購之MS-110偵照莢艙應有6具，為我國於2020年10月向美採購，目標可望在今年全數準時接收。

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