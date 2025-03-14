遙控小車拖得動2噸MQ-9無人機 以後免親自開拖車拉飛機進棚

美軍近期成功測試一款遙控電動牽引車，僅半個成人大小，就能牽引2.2噸重的MQ-9無人機，大幅減少人力運用，地勤人員不用再花更多時間戒護飛機避免飛機碰撞。（圖片取自TowFLEXX公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕飛機降落後，由地勤人員駕駛地面牽引車拖拉飛機、於四周戒護飛機進機棚是常見的風景，不過這情況以後可能改變，美軍近期成功測試一款遙控電動牽引車，僅半個成人大小，就能牽引2.2噸重的MQ-9無人機，大幅減少人力運用，地勤人員不用再花更多時間戒護飛機避免碰撞。

美太空軍「Air & Space Forces」刊物報導，新墨西哥州霍洛曼空軍基地現正使用TowFLEXX公司的小型電動遙控牽引車，與傳統牽引車相比，不僅期佔用空間更小，行進路線也更精準，可讓飛機在更小、簡陋機廠進行鵬廠作業，強化美軍「敏捷作戰部屬」效能。

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報導指出，傳統牽引車在牽引一架MQ-9無人機時都需要5至6名地勤人員，1人駕駛牽引車、1名監督員監督操作，以及3人以上在機翼、機尾步行戒護飛機，避免飛機碰撞到任何東西；而操作牽引車，全部就僅需車輛操作員和2名戒護人員，讓維修人員可以騰出時間做其他任務。

報導進一步說，雖然其他基地也開始使用TowFLEXX，但霍洛曼基地的原型車具備光學偵測 （LiDAR） 防撞系統，發現障礙物時會自動停止拖曳，這可進一步減少人力需求。TowFLEXX牽引車先透過光電系統辨識飛機翼展大小長度，隨後就會偵測障礙物與飛機的距離。

同時，該牽引車更可原地旋轉，因此轉彎不需考慮旋轉半徑，甚至可能牽引車預設牽引路線，這樣就無需地勤人員在場。預計僅讓TowFLEXX牽引車拖曳MQ-9，每年就可節省約3000小時的時間。同時，TowFLEXX牽引車根據不同型號，價格也僅有5至9萬美元。

大型的TowFLEXX公司的牽引車已經可以拖曳運輸機。（圖片取自TowFLEXX公司）

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