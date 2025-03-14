我國首架F-16V BLK70戰機即將出廠 國防部派副部長代表出席

今年1月於台東志航基地展出的七聯隊F-16V戰機，當時接受賴清德總統視導時，可見機身右側下方掛有AN/AAQ-33「狙擊手」標定莢艙。（本報資料照，記者田裕華攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍對美軍購66架F-16V（BLK70）戰機，首架全新生產的戰機近期將在美國出廠交機，對於我國由誰出席代表出廠典禮，並非傳出的由空軍司令鄭榮豐上將前往，國防部長顧立雄說，規劃是由國防部副部長層級赴美出席，美方也有提供美方出席名單，但不宜對外透露。

在空軍司令部方面，空軍司令部參謀長王德揚中將表示，空軍會派遣司令部副參謀長陪同國防部副部長赴美出席。

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各國接連向美採購F-16V（BLK70）戰機，洛克希德．馬丁自去（2024）年2月起展開F-16C/D Block 70戰機新機交付工作，過去一年間已相繼將首架新機交給巴林、斯洛伐克，以及保加利亞三國；我國採購66架，國防部長顧立雄今年1月透露，我國首架同型機歷經多次延宕，現已組裝完成並正接受測試，可望本月完測交付我軍。空軍在日前也證實，有應美方邀請，派遣代表前往觀禮，出廠交機時間為「近期」。

空軍F-16V首度掛載「AGM-88B」反輻射飛彈，驗證攻擊敵方雷達能力。（愛國少年提供）

隨著對美採購全新F-16V（BLK70）戰機的即將出廠交機，我國空軍將擁有兩型F-16V等級戰機，除了F-16V（BLK70）戰機之外，還有經過性能提升的F-16V（BLK20）型戰機，目前空軍F-16戰機機隊也已配備各式新型飛彈，戰力相較以往有著大幅度的提升。

空軍第四聯隊22作戰隊戰機已配備AIM-120D（AIM-120C-8）型空對空飛彈，相比空軍F-16V戰機現役的AIM-120C-5及C-7型彈，C-8型在導航性能、電戰反制及抗干擾能力上更精進，對現有139架完成鳳展升級的F-16V戰機來說，是制空戰力的一大躍進。

此外，美國售給我國F-16V機隊使用的AGM-88B反輻射飛彈，自2023年底由空軍第四、五聯隊完成接裝，經過一年多來的訓練後，連日來在花蓮空域配合空軍實施中的各機型「戰術專精訓練」，由F-16V戰機掛載，配合各型戰機的戰術掩護演練，並實兵驗證攻擊共軍雷達設施的能力。

另一方面，空軍現正評估F-16V戰機的新電戰莢艙採購案，最快明（2026）年度排入國防預算之中，提升空戰自我防衛能力。

保加利亞今（2025）年1月底在美接收的首架雙座型F-16D Block 70戰機，我國將在其後迎接新機出廠。（洛克希德．馬丁官網）

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