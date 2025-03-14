川普欲吞巴拿馬運河 巴國急購攻擊機、運輸機

圖為位於阿富汗的A-29「巨嘴鳥」攻擊機。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普指控中國已掌控巴拿馬運河，稱要收回運河控制權，近日更傳出川普正要求軍方研擬軍事行動方案。巴拿馬方面，則在12日宣佈購買4架A-29巨嘴鳥輕型攻擊機和2架C-295運輸機，以替換原有14架老舊機隊。雖然巴拿馬官員表示，此次購買是加強該國在空中巡邏、災難應變和人道援助方面的能力，但此次購買實際上也讓巴拿馬首次有空中作戰能力。

軍聞網站「Army Recognition」報導，該項採購計畫價值1.97億美元（約新台幣64.9億），巴拿馬政府並表示，這是為國家航空和海軍服務局（SENAN）採購的，以加強該國在空中巡邏、災難應變和人道援助方面的能力，並堅稱不具戰鬥目的。

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巴拿馬政府表示，兩架C-295飛機將用於後勤支援、海上監視、搜救和空中滅火，而A-29超級大嘴鳥將專注於空中巡邏行動。官員們堅稱，這些飛機將嚴格用於這些目的，並且購買它們符合國家安全優先事項。

不過，採購A-29超級巨嘴鳥代表巴拿馬首次擁有具有作戰能力的飛機，自1989年巴拿馬軍隊解散以來，該國一直依賴國家安全局、國家警察局和國家邊境局等安全機構。巴拿馬領空未經授權的飛行和有組織犯罪活動的增加被認為是加強空中巡邏能力的原因，此次採購被視為加強空中安全行動的措施。

A-29超級巨嘴鳥輕型攻擊機作為世界上受歡迎的攻擊機之一，有超過250架飛機翻散世界各地並實際參與作戰行動，包括對哥倫比亞革命軍和伊斯蘭國的作戰行動，以及其他對非正規武裝份子的打擊行動，並且從2003年服役至今尚未損失任何一架。

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