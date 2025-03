有夠近！ 中國古怪登陸船又來了 船體懸空又立柱、還可串聯入侵

有關中國所新建的「兩棲登陸駁船」日前已有不少媒體披露,不過近期流傳的最新視角照片,更近也更清楚的顯示了它的運作。(圖片擷取自@lfx160219的X帳號/本報編輯)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕日前有不少媒體披露中國所新建的「兩棲登陸駁船」,且種類、大小似乎也有很多款,不過先前的影像僅能透過俯視或遠看來進行分析,如今網路新流傳了一組從海灘上觀看的新視角,且距離相當近,圖中明顯可見其似船又似橋的構造,不僅船體懸空於水面又向海灘打了4根柱子,甚至還能數艘串聯架橋,打破了傳統登陸戰的思維。

雖然媒體日前已有披露相關報導,讓外界以對中共新測試中的登陸駁船有一定的了解,不過據軍聞網站《THE WARZONE》今(10)日最新報導指出,近日社群網路流傳了一系列有關該船的新照片,同時影片顯示,這3艘能夠自升式的駁船被串聯在一起,並在一處未知的海灘上進行了完整的演示。海灘上不僅有諸多小艇,周圍還有不少民眾前來圍觀。

What seems to be the first look on the ground at the special barges built by GSI in Guangzhou. These designs are tied to amphibious operations in support of a notional invasion of Taiwan. Screenshots from footage shared by @lfx160219 on Twitter.



[image or embed]