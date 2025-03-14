有夠近！ 中國古怪登陸船又來了 船體懸空又立柱、還可串聯入侵

有關中國所新建的「兩棲登陸駁船」日前已有不少媒體披露，不過近期流傳的最新視角照片，更近也更清楚的顯示了它的運作。（圖片擷取自@lfx160219的X帳號/本報編輯）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕日前有不少媒體披露中國所新建的「兩棲登陸駁船」，且種類、大小似乎也有很多款，不過先前的影像僅能透過俯視或遠看來進行分析，如今網路新流傳了一組從海灘上觀看的新視角，且距離相當近，圖中明顯可見其似船又似橋的構造，不僅船體懸空於水面又向海灘打了4根柱子，甚至還能數艘串聯架橋，打破了傳統登陸戰的思維。

雖然媒體日前已有披露相關報導，讓外界以對中共新測試中的登陸駁船有一定的了解，不過據軍聞網站《THE WARZONE》今（10）日最新報導指出，近日社群網路流傳了一系列有關該船的新照片，同時影片顯示，這3艘能夠自升式的駁船被串聯在一起，並在一處未知的海灘上進行了完整的演示。海灘上不僅有諸多小艇，周圍還有不少民眾前來圍觀。

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What seems to be the first look on the ground at the special barges built by GSI in Guangzhou. These designs are tied to amphibious operations in support of a notional invasion of Taiwan. Screenshots from footage shared by @lfx160219 on Twitter.



[image or embed] — Alex Luck （@alxluck.bsky.social） 2025年3月13日 下午4:26

這些新船被報導暱稱為「入侵駁船」，它通常透過1艘或一系列駁船與其他運兵船隻連接，並配有自升式支撐以提高穩定性，搭配吊橋臂以組建一個臨時碼頭。先前分析就認為，這是中國解放軍可能入侵台灣的準備工作之一，同時這也反映出中國海軍越來越常使用看似民用的海上資產，來支持軍用兩棲作戰。

Images from Chinese social media show newly constructed ‘invasion barges’ operating at a beach in the South China Sea, SAR imagery helps pin point the location & the ongoing amphibious landing exercise !



read more about the barges here - https://t.co/NjHVzZUohn pic.twitter.com/JfGH5lV2Kn — Damien Symon （@detresfa_） March 13, 2025

報導也引述了新美國安全中心（CNAS）智庫兼職資深研究員舒加特（Tom Shugart）的分析，他將這些駁船稱為「T-LPT」，即民用輔助登陸平台駁船（civilian-crewed auxiliary landing platform-transfer），這些駁船於本月9日時已離開建造地廣州龍穴島，並前往了南中國海某處；他也分析最新影像認為，這3艘串聯駁船組成了長約850公尺的「跨海道路」。

圖中明顯可見其似船又似橋的構造，不僅船體懸空於水面又向海灘打了4根柱子，甚至還能數艘串聯架橋，打破了傳統登陸戰的思維。（圖片擷取自Tom Shugart的X帳號）

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