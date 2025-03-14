為川習會2.0打底牌 中共兩會態度強硬 王占璽：欲先設定對話框架

中共全國政協會議暨全國人大會議（兩會）於11日落幕，中方會後的立場強硬，國防院研究員王占璽分析認為，中國這是藉「兩會」場邊的外交發言，為日後磋商中川習「生日峰會」設定對話框架。（美聯社資照料）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕俗稱「兩會」的中共全國政協會議暨全國人大會議於11日落幕，外界關注焦點不僅面對川普2.0的新施政報告，還有會後記者會面對美國的系列外交言論，儘管對美中前景報持不樂觀，中國外交部發言人林劍仍提出「奉陪到底」的論述；對此，國防院研究員王占璽分析認為，中國這是藉「兩會」場邊的外交發言，為日後磋商中川習「生日峰會」設定對話框架。

國防院國家安全研究所副研究員王占璽昨（13）日在國防院網站上發表評析指出，「兩會」期間，中國外交官員對美中關係有許多表述，呈現出當前中國如何看待川普2.0各項政策的效應，以及現階段對美互動的基本立場。與此同時，10日美國《華爾街日報》與香港《南華早報》分別以獨家方式報導，揭露美中兩國已開始就川普與習近平的會面進行磋商，而上述中方外交官的表述，可以視為北京預先為美中元首的交談，設定好互動框架與底線。

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「兩會」期間外交官員發言，展現對美強硬態度



王占璽表示，川普自2025年1月20日就任後，迅速推出的各項經貿外交政策，對拜登時期的國際秩序產生強烈衝擊。中國作為川普政府界定的頭號對手，對美中關係的前景抱持謹慎悲觀態度。北京除了對川普加徵關稅的作為迅速採取報復回應外，在甫於3月上旬舉辦的中國「兩會」期間，中國外交系統也積極闡述當前中國對美立場。外長王毅在兩會記者會上的發言，完整的表述了中國在川普2.0時期，對於國際形勢的認知與態度。圍繞在外交部發言人林劍提出的「奉陪到底」論述的一系列宣傳與美中隔空交鋒，凸顯中國政府在對美關係上的表態。

兩會召開前夕，3月3日美國以中國是全球芬太尼非法貿易的主要來源國之一為由，對所有中國輸美商品再次加徵10%關稅。3月4日中國發布多項對美反制措施，在同日召開的政協會議上，中國駐美國大使謝鋒表示不論「關稅戰、貿易戰也好，美國開始是以損人開始，最後都是害己告終」。外交部發言人林劍也批評美國加徵關稅是施壓訛詐與恩將仇報，並強硬表示「（美方）執意打關稅戰、貿易戰或者別的什麼戰，中方將奉陪到底。」隨後，中國外交部發言人辦公室透過在社群媒體X上的官方帳號，以英文轉發了整段發言，並且將「奉陪到底」翻議為語氣更強硬的「we’re ready to fight till the end」，而中國駐美國大使館也迅速在X帳號上發文強調了最後一句。

俗稱「兩會」的中共全國政協會議暨全國人大會議於11日落幕，外界關注焦點不僅面對川普2.0的新施政報告，還有會後記者會面對美國的系列外交言論。（美聯社資照料）

「兩會」期間的另一個重要場景，是3月7日王毅在「兩會」外交部長記者會上的發言。在這次發言中，王毅毫不保留對美國的批判與質疑，整體調性是硬中帶軟、以硬為主。在芬太尼與美中貿易戰議題上，王毅延續「奉陪到底」的論調，指責川普為「兩面人」，並強硬表示「如果一昧施壓，中國必將堅決反制」。同時王毅也批評美國對中科技管制難有成效。與此同時，王毅又以較小篇幅重申美中之間不應選擇衝突對抗，中國致力追求兩國關係的穩定、健康、可持續發展，為和緩美中關係預留伏筆。

值得注意的是，王毅也在川普上任後引發國際形勢變遷的背景下，針對烏克蘭戰爭、加薩問題、聯合國問題，以及中國與俄羅斯、歐盟、南南國家與日本等國的互動關係上，表達中國有別於美國的立場。王毅並就此批評川普「美國優先」政策對小國及弱國的衝擊，以及美國在亞太地區的安全部署「成事不足、敗事有餘」。此外，在台灣問題上，王毅延續近年中國對聯大「2758號決議」的扭曲宣傳，並表示「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。」

對美發言反映中共高層意志，為川習會設定談判框架

「兩會」是中國最重要的政治場合之一，期間公布的各種政策方針廣受國際關注。中國外交官員在會上及周邊場合的發言自然不會隨意為之。同時，不同層級官員的發言表述，雖然在用詞與強度上略有差別，但表述的內在邏輯連貫一致。換言之，中國外交系統在兩會期間的系列發言，其實是一套經過完整編排的政策論述，而不只是外交官員展示戰狼姿態的隨機事件。進一步來說，這一輪發言的基本調性理應獲得習近平的事前同意，甚至連用字遣詞都可能來自習的直接指示。

中國外交官的發言基本調性理應獲得習近平的事前同意，甚至連用字遣詞都可能來自習的直接指示。王占璽認為，這些言論可以視為北京預先為美中元首的交談，設定好互動框架與底線。（美聯社資照料）

另一方面，「兩會」結束前夕，美中消息人士便透過美國《華爾街日報》及香港《南華早報》，釋放兩國正在為元首會晤進行磋商的消息。兩份媒體揭露的訊息頗有不同，《華爾街日報》稱兩國元首會面可能是6月在美舉行「生日峰會」（川普與習近平皆6月出生），並且強調北京方面對此次峰會頗有期待。《南華早報》則稱川普可能在4月訪華，以落實此前川普稱希望在就職百日內訪問中國的期待。3月12日，《華爾街日報》再對此事追加報導，並且強調習近平對川習會的可能風險仍抱持謹慎而疑慮的態度，但中國仍試圖避免兩國爭端升溫，並積極期待尋求對話機會。這篇最新報導也特別指出在前述3月初因芬太尼議題引發兩國提高對抗程度的事件中，中方在反制作為上相對克制的態度。

在外交操作上，兩種消息內的的差異固然耐人尋味，但消息發布時機的精準掌握，反映出兩國已經將川習會的安排放上議事日程，且可能具有一定程度的迫切期待。在此一背景下，回頭看在媒體報導川習會消息前幾日，中國外交系統在「兩會」場邊對美議題上的發言，便呈現出這些對美言論其實是有的放矢，也就是藉此對正在磋商中的美中元首峰會，先行表達若干中國政府有意預先設定的談判框架與底線。

簡言之，在「兩會」場邊發言中，中國希望傳達的訊息至少涉及三個面向。首先，台灣問題是首要紅線，中國不可能有所退讓。就此，10日中國外交部發言人毛寧再次強調王毅在7日外長記者會上關於聯大2758號決議與「中國台灣省」的論述，反映中國在此議題上論述的定調。其次，中國不放棄與美國對話，但已經為川普2.0下的美中競爭做好準備，在芬太尼、關稅及其他關鍵議題上，既不懼於衝突的發生或升級，也不會選擇退讓或委曲求全。換言之，中國將以「丟掉幻想、準備鬥爭」態度面對新一輪美中互動。其三，在川普翻轉美國全球戰略方針的背景下，中國將持續鞏固既有與俄羅斯及南南國家的合作關係，也在各種議題上追求國際影響力的提升，同時以此作為後續對美談判的籌碼。

台灣問題是川習會必然議程

中國與美國都將彼此的互動關係視為外交事務上的首要任務，已經排上議事日程的川習會不論何時何地進行，都將牽動國際格局的變遷。近期中國外交系統在對美議題上的表述，究竟是色厲內荏的外交辭令還是意志堅定的立場表態，仍待後續觀察。惟台灣問題作為美中元首對話的必然議題，我方宜密切關注兩國在醞釀過程中的各種交鋒及協商，並積極尋求機會鞏固我國家利益。

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