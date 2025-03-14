海軍反潛航空大隊升格為指揮部 少將編階丶規劃採購新型反潛直升機

海軍S-70C（M）反潛直升機，是海軍反潛航空大隊的主力機種，飛行員頭盔使用的是白色外觀的HGU-84P飛行頭盔。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕以S-70C（M）反潛直升機為主力的海軍反潛航空大隊，原本是為上校大隊長層級的作戰部隊，軍方人士今天指出，為提升海軍反潛航空部隊整體訓練能量丶提升反潛護航能力，經國防部核定後，已在本月升格為少將編階的「海軍反潛航空指揮部」。

至於「海軍反潛航空指揮部」指揮官的將官員額，軍方人士說，原海軍技術學校少將校長的將官員額，已規劃轉用於海軍反潛航空指揮部編設少將指揮官運用。目前指揮官由原先的大隊長蔡明達上校代理，並接任副指揮官。

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海軍反潛航空大隊目前擁有17架S-70C（M1/2）型反潛直升機，以及9架500MD/ASW輕型反潛直升機，大隊下設701及701兩個作戰隊丶703訓練隊，以及修護補給隊丶基地勤務隊丶海上任務支援中心單位。

海軍進行500MD/ASW反潛直升機潛力掛載演練，機腹下掛載1枚MK-46輕型魚雷。（圖：取自海軍司令部臉書專頁）

對於此次獲核定升格為少將編制的「海軍反潛航空指揮部」，軍方人士指出，海軍已規劃為反潛航空部隊採購新型的反潛直升機，未來在新式反潛直升機的加入之後，將可大幅提升反潛戰力。至於是否為爭取多時的MH-60R反潛直升機，軍方人員則不予評論。

軍方指出，「海軍反潛航空指揮部」主要任務以維持我海上交通線安全與提升反潛護航能力，並提升海軍反潛航空部隊整體訓練能量。

海軍反潛航空部隊的組織層級有多次變動，最早是在1977年成立的海軍艦隊直升機隊，1991年7月擴編為直升機大隊，到了1996年併入 「海軍反潛作戰發展指揮部」，反潛指揮部在1999年4月裁撤，改設「海軍航空指揮部」，同年7月1日，原隸屬空軍的S-2T固定翼反潛機奉令移編海軍。

不過，到了2013年7月1日，海軍反潛定翼機移交給空軍並進駐空軍屏東基地，海軍航空指揮部也在同一天降編為海軍反潛航空大隊，事隔12年之後，海軍反潛航空大隊於2025年3月再升格為「海軍反潛航空指揮部」。

美軍MH-60R反潛直升機。（圖：擷取自美國海軍官網）

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