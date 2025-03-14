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海軍反潛航空大隊升格為指揮部 少將編階丶規劃採購新型反潛直升機

2025/03/14 14:01

海軍S-70C（M）反潛直升機，是海軍反潛航空大隊的主力機種，飛行員頭盔使用的是白色外觀的HGU-84P飛行頭盔。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）海軍S-70C（M）反潛直升機，是海軍反潛航空大隊的主力機種，飛行員頭盔使用的是白色外觀的HGU-84P飛行頭盔。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕以S-70C（M）反潛直升機為主力的海軍反潛航空大隊，原本是為上校大隊長層級的作戰部隊，軍方人士今天指出，為提升海軍反潛航空部隊整體訓練能量丶提升反潛護航能力，經國防部核定後，已在本月升格為少將編階的海軍反潛航空指揮部」。

至於「海軍反潛航空指揮部」指揮官的將官員額，軍方人士說，原海軍技術學校少將校長的將官員額，已規劃轉用於海軍反潛航空指揮部編設少將指揮官運用。目前指揮官由原先的大隊長蔡明達上校代理，並接任副指揮官。

海軍反潛航空大隊目前擁有17架S-70C（M1/2）型反潛直升機，以及9架500MD/ASW輕型反潛直升機，大隊下設701及701兩個作戰隊丶703訓練隊，以及修護補給隊丶基地勤務隊丶海上任務支援中心單位。

海軍進行500MD/ASW反潛直升機潛力掛載演練，機腹下掛載1枚MK-46輕型魚雷。（圖：取自海軍司令部臉書專頁）海軍進行500MD/ASW反潛直升機潛力掛載演練，機腹下掛載1枚MK-46輕型魚雷。（圖：取自海軍司令部臉書專頁）

對於此次獲核定升格為少將編制的海軍反潛航空指揮部」，軍方人士指出，海軍已規劃為反潛航空部隊採購新型的反潛直升機，未來在新式反潛直升機的加入之後，將可大幅提升反潛戰力。至於是否為爭取多時的MH-60R反潛直升機，軍方人員則不予評論。

軍方指出，海軍反潛航空指揮部主要任務以維持我海上交通線安全與提升反潛護航能力，並提升海軍反潛航空部隊整體訓練能量。

海軍反潛航空部隊的組織層級有多次變動，最早是在1977年成立的海軍艦隊直升機隊，1991年7月擴編為直升機大隊，到了1996年併入 「海軍反潛作戰發展指揮部」，反潛指揮部在1999年4月裁撤，改設「海軍航空指揮部」，同年7月1日，原隸屬空軍的S-2T固定翼反潛機奉令移編海軍。

不過，到了2013年7月1日，海軍反潛定翼機移交給空軍並進駐空軍屏東基地，海軍航空指揮部也在同一天降編為海軍反潛航空大隊，事隔12年之後，海軍反潛航空大隊於2025年3月再升格為海軍反潛航空指揮部」。

美軍MH-60R反潛直升機。（圖：擷取自美國海軍官網）美軍MH-60R反潛直升機。（圖：擷取自美國海軍官網）

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