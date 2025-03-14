川普「併吞」說衝擊美、歐互信 外媒揭葡萄牙將棄買F-35戰機

洛克希德．馬丁的F-35匿蹤戰機。（美國國防部官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國航太大廠洛克希德．馬丁的F-35「閃電II」戰鬥機，全球現役機數量近期已突破1100架、累積飛行時數破百萬，後勢看漲；然而，美國總統川普（Donald Trump）近期對歐外交政策搖擺不定，加上該戰機的「遠端控制」說，一度撼動美、歐互信。有外媒指出，考量川普言論和地緣政治，葡萄牙將放棄採購該型戰機，另行汰換F-16戰機。

這則消息是由葡萄牙媒體《大眾報》（Público）率先刊出，並經美國媒體《政客》（Politico）引述報導。葡萄牙國防部長梅洛（Nuno Melo）接受《大眾報》專訪時指出，川普近期對於北約組織的立場，促使該國重新思考其計畫向美採購 F-35 戰機，用以汰換F-16戰機的建軍方向，不過，他拒絕透露接替F-35採購的備案機種為何。

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梅洛強調，華府與歐洲友盟的立場在過去數十年間重疊、行徑一致，然而，今日的華府可能「限制」其對採購軍備的使用、維保、後勤等面向。《政客》報導指出，川普先前曾表示有意併吞格陵蘭島、並將加拿大納為美國第51州，言論走向引發盟友不安，導致葡萄牙F-35採購案成為因此遭到扼殺的首例。

圖為波蘭採購的F-35A戰機，今（2025）年一月底已在美國艾賓空軍基地展開換裝訓練。（美國空軍教育訓練司令部官網）

儘管川普近期言論衝擊北約盟國甚篤，但各國對依賴美製軍備的意見仍不一。《政客》報導補充道，荷蘭國防部長荷蘭國防部長布雷克曼斯（Ruben Brekelmans）重申會繼續採購F-35戰機、不會取消合約，與目前尚未簽約的葡萄牙形成對比。

F-35戰機為美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）研發的第五代匿蹤戰機，除美國空軍、海軍及陸戰隊外，也外銷至全球20國，如印太盟友日、韓、新加坡，中東盟友以色列，歐洲地區則有英國、挪威、荷蘭、義大利、希臘、波蘭、羅馬尼亞等國家；據該公司最新統計，全球共有1130架以上現役系列機，累積飛時超過一百萬小時，並仍持續增加中。

葡萄牙國防部長梅洛（Nuno Melo，右）。（法新社資料照）

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