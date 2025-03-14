海軍敦睦遠航訓練支隊抵台中 12強冠軍簽名棒球將揚威海外

海軍敦睦遠航訓練支隊抵台中，開放民眾參觀。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕海軍今年度「敦睦遠航訓練支隊」展開將近一個月的環島航訓，從高雄港順時針繞台灣一圈停靠西部、東部7個港口，「磐石軍艦」、「鄭和軍艦」及「武昌軍艦」今（14）日靠泊台中港，開放民眾登船參觀10大展區，以平面、影音及立體展品等形式陳展，吸引軍事迷跟學子排隊登艦參觀，場面熱烈。

台中港區今日上午陰晴不定，午後陽光普照，參觀民眾陸續增加，各級學校師生陸續舉行戶外教學登艦參訪，可見國小至高中學子紛紛在艦艇前合影留念。

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海軍敦睦遠航訓練支隊3月7日至22日執行國內環島航訓任務，依序靠泊高雄、安平、馬公、台中、基隆、蘇澳、花蓮等七大港口，開放民眾登艦參觀。3月14、15日移師台中港18、19號碼頭。

海軍敦睦遠航訓練支隊抵台中，吸引民眾登艦參觀。（記者張軒哲攝）

今年海軍敦睦遠訓支隊遠訓任務，由海軍派遣油彈補給艦「磐石軍艦」、成功級飛彈巡防艦「鄭和軍艦」及康定級飛彈巡防艦「武昌軍艦」等三艘艦艇靠港，提供民眾近距離欣賞大型軍艦的絕佳機會。

「磐石軍艦」設有文宣館，展示台灣國家公園、台灣研發無人機成果、故宮文物以及台灣棒球好成績，並呈現棒球十二強冠軍簽名球，不少棒球迷尋找「台灣隊長」陳傑憲的簽名。

敦睦遠航訓練支隊計畫於3月底、4月初揚帆啟航，計畫走訪邦交國進行友誼訪問，同時也磨練海軍新科軍、士官的遠洋航行技能。在此之前，敦睦支隊將順時針依序走訪7個港口進行訓練並開放民眾登艦參觀。結束國內環台開放參觀任務後，將出海進入正式的遠洋航行任務階段。

海軍磐石艦展示十二強冠軍簽名棒球。（記者張軒哲攝）

海軍磐石艦展示台灣棒球實力。（記者張軒哲攝）

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