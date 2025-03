「憤怒小貓」要來了！ AI電戰莢艙與F-16整合 這1好處更適合大型機

美國空軍已完成在F-16上整合AN/ALQ-167「憤怒小貓」電子戰莢艙的整合測試階段,後續正在考慮將此電戰平台用在C-130等大型飛機上。圖為2023年的演習測試畫面。(圖片擷取自DVIDS)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕美國空軍於2022年發表了AN/ALQ-167莢艙,並暱稱為「憤怒小貓」(Angry Kitten),別被這看似無害的名字騙了,「憤怒小貓」可是具有AI判讀技術的電子反制能力,而美國空軍近期也完成了與F-16戰機的系統整合,並在其他如C-130等各式飛行載台進行測試,發現「憤怒小貓」在大型機上具有更大的「操作彈性」優勢。

據軍聞網站《The Aviationist》獲得的消息報導,美國空軍已完成在F-16上整合AN/ALQ-167「憤怒小貓」電子戰莢艙的整合測試階段,後續正在考慮將此電戰平台用在C-130、KC-135和KC-46等其他類型的飛機;先進的電子反制能力對於那些遭遇攻擊,但缺乏戰鬥機般自衛能力的飛機類型尤其重要。

除了在F-16上可掛載外(圖中紅圈者),美國空軍近年不斷將「憤怒小貓」加到其他如C-130等各式飛行載台進行測試,發現「憤怒小貓」在大型機上具有更大的「操作彈性」優勢。(圖片擷取自DVIDS)

AN/ALQ-167「憤怒小貓」莢艙日前完成在MQ-9A無人機上測試,利用其15小時的強大續航力,驗證長時間電戰干擾的可能性,也藉此提供美軍前線指揮官更多作戰及戰術選項。(圖片擷取自@sohailahmedsa的X帳號)

「憤怒小貓」使用與以往電戰莢艙不同的「認知式」(Cognitive approach)電戰法,系統透過機器學習,自動因應戰場情況並自行選擇合適的干擾、阻斷方式,或即時分析敵方發動的電戰干擾訊號,選擇反制措施。

「憤怒小貓」會透過AI自動因應戰場情況自行選擇合適的干擾、阻斷方式,或即時分析敵方發動的電戰干擾訊號,選擇反制措施。圖為該莢艙外觀概樣。(圖片擷取自@airsuperiorx的X帳號)

報導指出,目前已將一些「憤怒的小貓」的功能整合到C-130上進行測試,並允許使用新開發的SABIR模組化零部件為C-130快速配置附加功能,提供情報、監視、偵察之用。

美軍還發現,在如C-130的龐大飛機上添加「憤怒的小貓」,不只使飛機具有更好的生存能力,還可以在飛行過程中,搭配電戰官為系統調整和更新更多參數;相較在F-16上,「憤怒的小貓」僅完全依賴在飛行前所載入的編程和任務資料進行運算。

