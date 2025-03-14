日本神風特攻隊機堡在宜蘭 14座全台最多

宜蘭機堡群中數量最多的宜蘭市南橋里，共有6座機堡，文化局獲中央補助進行修復，目前正在進行工程驗收。（記者王峻祺攝）

位於宜蘭市與員山鄉交界，傍鄰金六結營區的思源機堡，重新被整頓開放，機堡上方還打造一架竹飛機，成為社區社交活動中心。（記者王峻祺攝）

宜蘭市進士社區機堡，為前高後低半弧型建築，方便日軍降落後，由軍伕推進機堡，機頭朝外、機尾朝內擺放，機堡上方再覆土植草進行偽裝，以躲避敵軍轟炸，目前由社區管理，設置「米食文化館」。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭機堡群是太平洋戰爭珍貴遺跡，主要作為日治時期神風特攻隊軍機掩體，現存14座機堡中，有13座具「歷史建築」文資身分，是台灣保留最完整且數量最多的二戰航空機堡，部分機堡經重新整頓有了新面貌，得以自荒煙漫草中重生，除是戰爭教育活教材，更成為文化觀光新亮點。

日治時期全台有30多座機場，宜蘭占南、西、北三座，並作為神風特攻隊起降用；日軍為了藏匿軍機，興建許多雙拼式飛機掩體，主要群聚在宜蘭市郊，也就是現今的宜蘭市及員山鄉交界一帶。二戰後，機堡失去功能，長期閒置荒廢，甚至被占用為民宅、倉庫。

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據國軍接收資料，宜蘭原有20座機堡，因工程拆除或遭洪水沖毀，僅剩14座分布在5個社區，雜草覆蓋難見天日，被遺忘在歷史洪流中，後期更差點遭軍方拆除。

宜蘭文史工作者林正芳說，以員山機堡為例，已被打掉三分之一，恰巧被地方發現，即刻請文化局阻止拆除，幾經交涉取得管理權，但也因建築體遭嚴重破壞，14座機堡中，唯獨員山機堡無法被列為歷史建築。

不過，員山機堡因此開啟活化契機，由黃聲遠建築師規劃修護，被打掉的部份沒有補回來，而是保留它歷史演變痕跡；屋頂步道等設施都是後來新作，成為宜蘭博物館家族一份子。

員山機堡活化案例被看見，傍鄰宜蘭市金六結營區的思源機堡，也重新被整頓開放，機堡上方還打造一架竹飛機，轉型社區活動中心，由耆老分享父執輩當年推著飛機躲避戰火的故事。

宜蘭市進士社區則有2座機堡，均為前高後低半弧型建築，方便日軍降落後，由軍伕推進機堡，再覆土植草進行偽裝，躲避敵軍轟炸。其中1座由進士社區管理，轉型設置「米食文化館」。

宜蘭機堡群中數量最多的宜蘭市南橋里，共有6座機堡；鄰近宜蘭科學園區及宜蘭大學城南校區，戰後解編軍事設施並指定成歷史建築，宜蘭縣政府文化局投入3千萬元經費整修，要讓機堡活化重生，未來將朝機堡相關軍事主題及設施展示、在地有機農業主題體驗園區，以及戶外與半戶外休憩空間等3大主軸規劃。

宜蘭員山機堡修護由黃聲遠建築師規劃，保留被軍方打掉部份，新作屋頂步道等設施，呈現歷史演變痕跡，並委外經營，成為宜蘭博物館家族一份子。（記者王峻祺攝）

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