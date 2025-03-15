防普廷揮軍入侵！歐洲5國擬在邊界密集布雷

俄羅斯總統普廷。（法新社）

首次上稿 00:28

更新時間 05:50

〔編譯盧永山／綜合報導〕鑑於俄羅斯總統普廷的侵略本性，包括波羅的海3國、芬蘭和波蘭等5個俄羅斯鄰國，快要達成一項防禦性協議，即退出「禁止殺傷人員地雷公約」，又稱「渥太華禁雷公約」，一旦退出後，這5國準備在與俄羅斯接壤的邊界密集布雷。

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綜合《法廣》、《自由亞洲電台》報導，立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）13日表示，與俄羅斯有共同邊界的波蘭、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞及芬蘭在進行緊張而密集的協商後，將達成退出「渥太華禁雷公約」的戰略協議，「我們認為我們非常接近達成這個協議」。

13日稍早，國際紅十字會對歐洲重新武裝感到憂心忡忡，尤其對立陶宛宣布退出「國際禁用集束炸彈公約」，以及上述5國正在協商退出「渥太華禁雷公約」非常擔憂。國際紅十字會稱，一些歐洲國家可能退出「渥太華禁雷公約」，將會造成非常嚴重的後果，尤其對眾多平民，甚至對準備退出條約的國家本身。

然後，上述5國自俄羅斯入侵烏克蘭以來，就擔憂本國有朝一日會遭俄羅斯侵略，並早已向外界通報，準備共同就是否退出「渥太華禁雷公約」進行協商。

與會的波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）也表示：「現在作出這樣的決定非常必要，尤其5國聯合作出決定更加重要。」

立陶宛6日退出「國際禁用集束炸彈公約」，引述的理由是作為俄羅斯的緊鄰，擔心國家安全遭到破壞。隔日波蘭總理圖斯克（Donald F. Tusk）表示，波蘭政府支持退出「渥太華禁雷公約」。

包括烏克蘭在內的164個國家批准了「渥太華禁雷公約」，但不包括美國、俄羅斯和中國。這個公約禁止簽約國使用、生產、存儲殺傷人員地雷。在俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭就譴責俄羅斯在烏克蘭大量部署殺傷人員地雷，為種族滅絕鋪路。

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