我無人艇6月比武 韓海軍已推出無人掃雷艇

韓國海軍近日已在「2025韓國無人機展」（DSK 2025）上展出新型掃雷艇。（圖片翻攝X@navalnewscom

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〔記者吳哲宇／綜合報導〕中科院為強化不對稱戰力、擴大無人載具運用範疇，正研製可自殺攻擊的「快奇」無人艇，並計畫在今年6月邀請具備同等能力的民間廠商產品一同「比試」。與此同時，韓國海軍近日已在「2025韓國無人機展」（DSK 2025）上展出新型無人掃雷艇。

軍聞網站「Naval News」報導，韓國海軍展示了其新型無人掃雷艇的概念模型，這艘無人水​​面艇的設計目標是利用遙控掃雷聲納和自主掃雷系統進行獵雷和掃雷作業，概念設計於去年12月由韓華海洋完成。

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報導指出，韓國海軍正在透過「海軍海上幽靈」（Navy Sea Ghost）計畫下積極推動無人和自主海軍系統的研發。目的在透過將無人水面和水下載具整合到海軍作戰中提高作戰效率，降低人員風險，並解決人力短缺問題。

報導說，這次披露無人掃雷艇長約12公尺，寬約3.2公，排水量不到100噸，配備先進的感測器和自主導航能力，預計可以在最少的人為干預下運作，同時有效地清除水雷。其模組化設計允許未來進行潛在升級並與其他無人系統整合，以及同時攜帶和操作多個任務系統的能力。

在朝鮮半島週邊海域，由於北韓依賴水雷的不對稱作戰，因此水雷威脅是一項重大挑戰，而韓國和美國海軍都缺乏足夠的現代掃雷設備。

為了緩解這些威脅，韓國正積極開發整合一系列水雷對抗平台以及無人掃雷船，其中包括用於搜尋和評估水雷環境的自主水下航行器（AUV）和專門掃雷的遙控潛水器（ROV）。此外，韓國航空宇宙工業公司 （KAI） 正在研發掃雷直升機，以進一步增強海軍從空中探測和清除水雷的能力。

國軍方面，海軍已定調未來將以無人艦艇從事獵雷任務，軍備局去年中公告今年度「國防先進科技研究計劃」陳述，中科院正執行一項涉及「水下無人獵雷方案開發」的突破式計畫提案，期望在2026年以前集思廣益、獲得成果。

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