美2025實質軍費27.9兆出爐 星座級軍艦被砍8成

美國參議院昨日以54票贊成對46票反對，通過臨時撥款法案，批准延續國會先前表決通過的政府資金，提供所需資金至今年9月30日。（歐新社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國參議院昨日以54票贊成對46票反對，通過眾院臨時撥款法案，批准延續國會先前表決通過的政府資金，提供所需資金至今年9月30日，避免聯邦政府在當日結束後停擺。其中，美國國防支出批准資金為8925億美元，接下來只需交由總統川普簽署後即可生效。根據眾院版本，雖中央和歐洲司令部獲得額外80億美元，但星座級軍艦的採購預算卻被削減近8成。

一般美國國會理應在去年10月1日新財政年度開始前，將授權法通過的預算由撥款法分配給聯邦機構。然而由於川普上台後，致力縮減政府規模，並削減國會授權的消費者保護與對外援助計畫，致使多個撥款法案未通過。

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星條旗報報導，決議中包含額外的60億美元國防支出和60億的退伍軍人健保費用。60億美元的額外支出將用於新進人員的加薪和武器採購，並使今年度美國國防軍事支出增加到8470億美元（約新台幣27.9兆），但低於官員的最低期望8500億，也低於2025年《國防授權法》8950億美元支出（含非軍事支出）上限。

其中眾議院版本內容揭露，星座級巡防艦的採購從約11億美元縮減至2.33億美元，中型登陸艦計畫也被削減。相對增加的則是「艦岸運輸艇」（SSC）計畫，伯克級驅逐艦採購額也提升至79億美元，可能會再多建造一艘。同時，該法案似乎還允許進行新計劃，這在CR不常見。

美國國防2023財政年度支出為8560億美元；2024年度則為8860億美元。

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