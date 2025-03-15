柏鴻輝副部長視導教召 呼籲地方兵推：應將演練設計的更極端

國防部副部長柏鴻輝日前前往台南地區視導教召，並在強化城鎮防衛韌性的會議中強調，應將想定設計的更極端，才能應付災變的突發狀況。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕為提升後備動員及民防效能，賴清德總統上任後特別將「全社會防衛韌性」列為施政重點，今年整合民安、萬安等動員演習調整為「城鎮韌性演習」，身為領導執行一員的國防部副部長柏鴻輝，13日前往視導台南地區教召，並在參與南市「動員、戰綜、災防三會報」中表示，應將想定設計的更極端，才能應付真正災變的突發狀況。

兵役制度改革是副部長柏鴻輝任內的重要施政，因此他於13日前往台南都會公園，視導後備旅教召實況及召員訓練，同時赴台南市長黃偉哲邀請，參與台南市「114年動員、戰綜、災防三會報第1次定期會議」，與全動署、各救災編組、公民營事業單位等一同與會，研討城鎮韌性執行細則。

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柏鴻輝在會報中強調，平時的狀況推演，不代表實際狀況，應將想定設計的更極端，才能應付災變的突發狀況。今年「2025城鎮韌性演習」遵賴清德總統指導，將採「有想定、無腳本」的方式實施。

在重點工作項目上，柏鴻輝也提出包括「強化全社會防衛韌性」、「精進動員準備執行計畫」、「整備2025城鎮韌性演習」、「落實公需簽證作業」、「持恆全民國防教育」等5項要點，希望能逐步強化相關整備工作。

柏鴻輝也補充說明，「全社會防衛韌性」是現階段政府重點工作，目標是透過「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」及「資通、 運輸及金融網絡安全」等5大主軸，建構可因應大型災害威脅及嚇阻敵人侵犯的各種能力。

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