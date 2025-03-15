美參院同意「億萬富翁」出任國防副部長 拒認俄侵烏、增砍國防人力

川普內閣提名官員陸續就任，其中費恩柏格（Stephen Feinberg）已獲參議院表決同意出任美國國防部副部長。（圖片取自美國國防部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕川普內閣提名官員陸續就任，其中費恩柏格（Stephen Feinberg）已獲參議院表決同意出任美國國防部副部長。身價50億美元的費恩柏格此前曾在川普政府擔任總統情報顧問委員會主席，也是川普的大金主、私募基金博龍資本管理公司的聯合首席執行長。他並於參議院聽證會上拒絕承認俄羅斯入侵烏克蘭，更稱會擴大國防部裁員行動。

星條旗報報導，參議院昨日以59比40通過費恩柏格的任命案，多數民主黨人反對，因為他曾於聽證院拒絕指出俄羅斯對烏克蘭戰爭的侵略者名字，並表示裁員可能會使國防部更強大。他說，他的職業生涯一直在處理重組公司和勞動力問題，當真的需要改進時，每個組織都會經歷一些人員流動。

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他並表示，他上任後將專注於解決彈藥短缺問題，並優先考慮飛機開發、核現代化和高超音速武器。該職位的傳統任務是監督日常運營，包括管理勞動力和預算流程。

華郵曾指出，費恩柏格一些投資集中在美國被認為軍事上落後的領域，例如極音速飛彈，而中國及俄羅斯正積極發展這種先進且高機動武器。博龍資本管理公司對極音速飛彈零件測試方面進行投資，以突破美國研發這項武器的瓶頸之一。

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