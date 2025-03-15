川普徵鋼鋁25％關稅 F-35、軍艦成本估將上漲

川普政府12日正式啟動對進口鋼鐵和鋁產品加徵高達25%的關稅措施，不僅引發全球貿易夥伴反彈，成本也可能轉嫁到其他企業、消費者。外媒分析，就軍事領域而言，F-35、美國軍艦建造等與鋼鋁原材料高度相關裝備，勢必成本將會上升。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕川普政府12日正式啟動對進口鋼鐵和鋁產品加徵高達25%的關稅措施，不僅引發全球貿易夥伴反彈，成本也可能轉嫁到其他企業、消費者。外媒分析，就軍事領域而言，F-35、美國軍艦建造等與鋼鋁原材料高度相關裝備，勢必成本將會上升。

軍聞網站「Naval technology」報導，鋼鐵和鋁是國防工業生產的關鍵組成部分，伯克級驅逐艦船體由鋼製成，而航空母艦的鋼板重量就超過5萬噸。同時，鋁合金也使 F-35 變得更輕、更堅固。

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CSIS研究員表示，即使對於「成本加成』項目，如果它名義上是一種轉嫁，本身也存在交易成本，這將進一步增加美國政府和美國納稅人的成本；如果簽訂的是固定價格合約，而政府不允許轉嫁增加的材料成本，那麼承包商將不得不承擔增加的成本，利潤也會降低，這也還是會增加美國政府作為客戶的成本。

報導指出，目前加拿大是美國國家技術與工業基礎成員，與美國簽署了《安全供應協定》和《國防採購互惠諒解備忘錄》。儘管貿易戰可能不會直接影響軍事能力，特別是在短期內，但美國及其盟友之間激烈的經濟對抗對俄羅斯和中國都有利，因為這會使任何針對它們的聯盟變得更弱。

而若以25%關稅成本轉嫁來看，F-35的相關材料也幾乎可確定上漲25%。在此之前，洛馬公司幹部才表示，最新一批F-35戰機的單價曲線將低於通貨膨脹，過去成本的飆升源自於材料、勞動成本的急劇上升，以及供應鏈困難等。

F-35聯合計畫辦公室估計，第15到17批次時F-35A單價為8250萬美元，F-35B單價1億900萬美元，F-35C單價1億210萬美元。最新一批次的第18批次生產訂單則有145架，總價值包括備件、工程和其他物品等共118億美元（約新台幣3866.6億），但不包含發動機。

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