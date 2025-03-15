山姆的暗黑之手已深入全球 《地下帝國》披露美國如何經濟武器化

近年「貿易戰」一詞已成為美國檯面上對外的一大武器，特別是川普政府；而檯面下的金融戰爭，才是維持全球霸主地位的手段，美國利用了長久默默佈局的秘密網路，監控全球脈動。（路透社資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕近年來「貿易戰」一詞已成為美國檯面上對外的一大武器，然而檯面下的金融戰爭，其實至少可追朔到911事件時。當今社會，美國利用了長久默默佈局的秘密網路，監控全球脈動，以情報坐穩全球霸主的地位，由聯利媒體（TVBS）出版的新書《地下帝國》，透過深入研究的調查報告，揭露如蜘蛛網般的「山姆大叔之手」。

美國深根的全球監控網路，已成為現今全球影響力一大來源，為維持全球霸主的地位，華府正在緩慢、但穩步地將世界經濟中最關鍵的網路通道，轉變為統治、管理外國企業和他國的工具，這變相成為了一種強而有力的虛擬武器，無論對方是競爭對手還是盟友；在此過程中，一場新的帝國爭奪戰在地下悄然展開。

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2001年發生911事件後，美國認清監控「國際網絡」似乎成為對抗恐怖主義的必要手段，在其「反恐戰爭」中，美國也逐漸將這些網絡管道武器化，而演變至今已成為世界互動的常態。跨國公司如AT&T和花旗集團等企業，因其商業利益而在全球建立了各式的樞紐，美國政府也藉由部署這些樞紐為控制點，將影響力往世界各地延伸。

而至川普2017年首次上任後，大打「貿易戰」牌以牽制他國，全球對新型經濟的武器化認知才開始被重視；然而，如今檯面上關於貿易戰、經濟制裁和技術爭端的新聞頭條，僅僅只是美國「地下帝國」操盤的冰山一角。

聯利媒體（TVBS）出版的新書《地下帝國》，透過深入研究的調查報告，揭露如蜘蛛網般的「山姆大叔之手」。（聯利媒體（TVBS）授權提供）

《地下帝國：金融、網路、半導體─美國如何將世界經濟武器化》一書透過深入研究的調查報告，揭示了美國如何以光纖電纜和支付系統等涵蓋全球範圍的網絡形式，並編織一個像蜘蛛網般的國際監控和網絡控制系統，並如網中蜘蛛一般，穩坐網絡核心的全球霸主。

本書由亨利．法羅（Henry Farrell），以及亞伯拉罕．紐曼（Abraham L. Newman）兩位作者共筆，譯者為資深媒體人林少予。書中利用真實故事、具開創性的發現，及原創報導，揭露了後冷戰時期經濟最平常、最普遍的各個面向，這些如何成為山姆「地下帝國」的詭計和脅迫手段，以及我們必須採取哪些措施，來確保這場新的「軍備競賽」不致於失控；而現今的美中貿易戰，就是最好的例子。

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