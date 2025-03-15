服役50餘年說再見 日本戰後首款國產C-1運輸機全數除役

經過約半世紀、長達51年的服務後，C-1運輸機於昨（14）日在入間基地舉行的最後告別飛行，並宣告所有C-1機隊已全數除役。圖為去年C-1 001號原型機飛抵沖繩。（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕作為二次大戰後，日本航空自衛隊的首款國產運輸機，C-1可說是現代化大型航空器發展史的重要起點！經過約半世紀、長達51年的服務後，C-1運輸機日前開始陸續退役，並於昨（14）日在入間基地舉行的最後告別飛行後，宣告所有C-1機隊已全數除役，改由C-2擔綱空運主力。

日本航空自衛隊昨日於東京近郊的入間基地，為C-1運輸機舉行了「最後告別飛行」，活動吸引大批軍事迷前往基地周圍，見證這個歷史性的一刻，航空自衛隊事前還將C-1的002號生產機漆上顯眼的火鳥彩繪，並在尾部寫上「C-1 FOREVER」，作為退役紀念塗裝。

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除役儀式上，機組員熱情的對圍觀群眾揮手，並從機艙內高舉出執行最後飛行的402飛行隊旗幟，接著這架C-1緩緩滑上跑道，從入間基地起飛，並低空衝場、左右搖擺機翼，象徵揮手說再見的國際語言。儀式的結束，也代表了C-1機隊已全數除役，航空自衛隊也廣播感謝所有長期以來的支持者與所有操作夥伴的付出。

陸上自衛隊第一空降大隊7日也為C-1舉行了告別儀式。所有儀式的結束，也代表了C-1機隊已全數除役，航空自衛隊也廣播感謝所有長期以來的支持者與所有操作夥伴的付出。（圖片擷取自自衛隊第一空降大隊）

經常以C-1為戰友的陸上自衛隊第一空挺團（空降大隊）傘兵部隊，13日也在社群發布表示，自衛隊空降第一旅於本（3）月7日，為一架退役的航空自衛隊C-1運輸機舉行告別儀式。這款飛機自昭和50年（1975年）以來已經服務了半個世紀，它將永遠留在我們的記憶中，非常感謝您的辛勤工作。

為振興國產航空市場，C-1運輸機起源於1966年的C-X新型運輸機計畫，目標接替老舊的C-46螺旋槳運輸機，C-1的外型於1967年9月完成了基礎設計，1970年原型機（XC-1）出廠並於同年底成功首飛，成為戰後日本首架國產運輸機。C-1自1975年服役至今一共僅生產了31架，其中一架編號021的C-1，還被改裝成了絕無僅有的EC-1電戰機。

C-1自1975年服役至今一共僅生產了31架，其中一架編號021的C-1，還被改裝成了絕無僅有的EC-1電戰機（圖前者）。（記者劉宇捷攝）

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