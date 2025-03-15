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共軍殲-15戰機傳墜毀失事 影片顯示戰機筆直落下
今（15）日下午一架共軍的「殲-15」艦載機，在陸地訓練時發生墜毀意外，飛行員跳傘獲救。（圖片擷取自@sugar_wsnbn的X帳號/本報合成）
〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國解放軍海軍航空兵一架「殲-15」（J-15）戰鬥機，今（15）日傳出墜機意外，據目擊民眾拍攝到的畫面顯示，這架飛機幾乎是以頭下尾上的方式，近乎筆直的「緩慢」落地，飛行員成功跳傘逃生獲救。
據中國民眾目擊且拍攝到的畫面顯示，今日下午一架共軍的「殲-15」艦載機，在陸地訓練時發生墜毀意外，目前事發的詳細地點及戰機的隸屬部隊仍有待確認。
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而從流出的事故影像可見，該機姿態呈現頭下尾上、近乎筆直的角度墜地，但速度不快、非高速衝撞且起落架已放下，研判事故可能發生於降落時；另一支影片則顯示，飛行員成功跳傘並被當地居民護送獲救。
訓練中の事故でJ-15戦闘機1機が墜落した。パイロットは脱出し無事であった。— お砂糖wsnbn （@sugar_wsnbn） March 15, 2025
現状墜落に伴う死傷者は確認されていない。
墜落した機体の所属はまだ確認されていないが機体はJ-15TやDではなく旧型の無印であり墜落場所からして空母から発艦した機体ではない。 https://t.co/sHPesgaGXA pic.twitter.com/ptQkpLb42g