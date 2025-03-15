共軍殲-15戰機傳墜毀失事 影片顯示戰機筆直落下

今（15）日下午一架共軍的「殲-15」艦載機，在陸地訓練時發生墜毀意外，飛行員跳傘獲救。（圖片擷取自@sugar_wsnbn的X帳號/本報合成）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國解放軍海軍航空兵一架「殲-15」（J-15）戰鬥機，今（15）日傳出墜機意外，據目擊民眾拍攝到的畫面顯示，這架飛機幾乎是以頭下尾上的方式，近乎筆直的「緩慢」落地，飛行員成功跳傘逃生獲救。

據中國民眾目擊且拍攝到的畫面顯示，今日下午一架共軍的「殲-15」艦載機，在陸地訓練時發生墜毀意外，目前事發的詳細地點及戰機的隸屬部隊仍有待確認。

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而從流出的事故影像可見，該機姿態呈現頭下尾上、近乎筆直的角度墜地，但速度不快、非高速衝撞且起落架已放下，研判事故可能發生於降落時；另一支影片則顯示，飛行員成功跳傘並被當地居民護送獲救。

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