烏軍在庫斯克沒被俄軍包圍 澤倫斯基：普廷說謊

澤倫斯基15日表示，烏軍在庫斯克並沒有被圍困，指責普廷對戰場局勢說謊。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府派遣特使與俄羅斯總統普廷會面，協調烏俄停火，美國總統川普還向普廷呼籲，饒恕那些在俄羅斯西部庫斯克（Kursk）被圍困的烏軍部隊。對此普廷表示，被圍烏軍可以不被殺害，前提是放下武器投降。烏克蘭總統澤倫斯基15日表示，烏軍在庫斯克並沒有被圍困，指責普廷對戰場局勢說謊。

綜合外媒報導，普廷13日曾聲稱，俄軍已經孤立在庫斯克的烏克蘭軍隊，他們只有兩個選項，投降或是死亡，就算是兩三名士兵的小部隊也不可能從俄軍手上逃脫。而美國政府官員與普廷會面後，川普也向普廷請命，呼籲普廷饒過那些被圍烏軍，川普的說法也被外界視為印證普廷的論調。

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澤倫斯基15日說，他已聽取烏軍總司令瑟爾斯基的簡報，在庫斯克的烏軍各部隊正按照上級要求執行任務，持續擊退北韓與俄羅斯軍隊，「當地烏軍並沒有被包圍」。澤倫斯基提到，俄軍正在庫斯克附近集結，並可能將攻擊烏克蘭東北部的蘇梅（Sumy ）地區，「我們已經意識到這點，將予以反擊」。

此外，澤倫斯基也強調：「我希望我們所有合作夥伴都能清楚地了解普廷在計劃、準備些什麼，以及普廷將會忽略那些事物。」

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