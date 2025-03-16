部隊規模與任務俱增 憲兵今年爭取擴大與美交流

憲兵今年爭取擴大與美國等國交流，圖為憲兵239營官兵。（資料照）

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕憲兵指揮部因應當前局勢與防衛兵力需求，正逐步擴編至1.1萬人，隨著軍審制度恢復，任務勢必更加吃重。軍方官員今日表示，為強化憲兵戰力與素養，今年將爭取擴大與美國等友盟國家交流，包括爭取教官協訓接受基地訓練的憲兵官兵，以及派小批次部隊赴外交流等，都是努力方向。

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國防部2011年實施「精粹案」時，憲兵首當其衝，不僅自司令部降編為指揮部，員額也自1萬餘人大減至5000人左右。不過，考量中共近年對我國威脅劇增，加上國軍自今年起恢復徵集一年期役男，憲兵再度配合兵力結構調整，員額正逐步拉升至1萬1000人，包括隸屬憲兵202指揮部的261營、262營等單位已陸續復編。

憲兵快反連官兵。（資料照）此外，總統賴清德上周召開國安會議後，宣布恢復停擺十餘年的軍審制度，具有軍事警察身分的憲兵，料將有一定角色。

隨著員額與任務增加，軍方官員表示，憲兵指揮部今年持續爭取與美國等友盟國家交流機會，包括邀請外國教官來台，協助我國正在「下基地」的憲兵官兵訓練，以及我國小批次部隊到美國等地受訓，都是持續積極爭取的工作事項。

國防部去年度、今年度預算書等公開資訊顯示，憲兵每年都有數個與友盟國家交流案，以今年為例，憲兵3月派員赴東亞地區參與「軍警防務展」，10月則參加「美國陸軍年會暨裝備展」，藉此前瞻未來建軍發展；9月則派出代表到美國國際測謊學院參加測謊員培訓課程。

小批次部隊交流部分，憲兵「夜鷹」特勤隊在新冠肺炎疫情前，曾派將近20人赴美，與美軍「綠扁帽」部隊協同訓練，且建立雙方互訪機制，對憲兵戰力提升幫助甚大。但對於今年度赴美受訓部隊，是否仍以「夜鷹」特勤隊為主，還是擴及其他憲兵單位，官員不願多做評述。憲兵夜鷹特勤隊官兵已有與美國交流先例。（資料照）

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