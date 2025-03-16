13校競逐南區儀隊爭霸戰 港明、雄女、屏女挺進全國賽

港明高中儀隊奪得南區儀隊競賽冠軍。（海軍陸戰隊提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕一年一度的全國高級中等學校儀隊競賽近日起跑，南區競賽昨日下午於高雄港進行，13所學校隊伍展現勤訓精練，角逐晉級全國賽機會。最終由港明高中、高雄女中、屏東女中奪下前三名，將晉級決賽，與其他地區的勁旅一較高下。

海軍陸戰隊表示，第八屆全國高級中等學校儀隊競賽南部地區初賽昨日下午於高雄港7號碼頭棧柒庫前廣場盛大舉行，海軍副司令敖以智中將主持，並邀請市府及各界貴賓蒞臨共襄盛舉。此次南部地區初賽以「儀起爭霸，儀戰成名」為主題，參賽隊伍計有中山工商、立志高中、成大南工、花蓮高商、屏東女中、高雄中學、高雄女中、善化高中、港明高中、新豐高中、慈幼工商、臺南一中及鳳新高中等13所學校。

高雄女中儀隊奪得南區儀隊競賽第二名。（海軍陸戰隊提供）陸戰隊表示，各校學生均利用課業之餘勤加練習，以高標準自我要求，經過長時間準備後，透由絕佳的默契與團隊精神，展現最完美的一面，以及青春熱情活力與自信驕傲。

競賽過程中，軍方特別邀請美和科技大學ROTC-熊鷹儀隊，以創意及朝氣的表演為賽事揭開序幕；中場由海軍官校鼓號樂隊，帶來氣勢磅礡的精彩演出，展現平日勤訓精練的成果；最後在分數總評階段由中華藝術學校擔網閉幕演出；另會場周邊安排武器裝備陳展、人才招募及體驗攤位，讓民眾能近距離瞭解國防事務，透過實地交流與互動，達到強化青年學子國防意識，建立全民國防共識目標。屏東女中儀隊奪得南區儀隊競賽第三名。（海軍陸戰隊提供）

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