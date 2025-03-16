防中國攻台？ 日本最快年底在九州部署射程1000公里飛彈

日本政府計劃優先在九州部署可攻擊敵方基地的長程飛彈，以強化對中國武力犯台的防禦能力。（圖翻攝自X/@atla_kouhou_jp）

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府計劃優先在九州部署可攻擊敵方基地的長程飛彈，強化對中國武力犯台的防禦能力。消息人士透露，這批陸射反艦飛彈將於今年底前開始部署，射程可達1000公里，涵蓋北韓與中國沿岸。

據《共同社》報導，日本計劃優先在九州部署可攻擊敵方基地的長程飛彈，強化西南地區防衛，應對可能發生的中國對台軍事行動。據多名政府消息人士透露，此次部署的飛彈為改良版 12式陸射反艦飛彈，射程可達1000公里，將使北韓與中國沿岸地區納入射程範圍。部署計畫預計於今（2025）年底前開始實施。

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目前，日本陸上自衛隊已在九州設有陸射反艦飛彈連隊，可能的部署地點包括大分縣由布市，以及熊本市的駐屯地。然而，由於飛彈部署地可能成為敵方攻擊目標，預料將引發地方居民憂慮與反對聲浪。因此，政府計劃舉辦說明會，爭取地方支持並降低反對聲音。

雖然沖繩縣的地理位置更接近中國，但日本政府擔心，在該地部署飛彈可能進一步激化區域緊張，因此目前並未納入首波部署範圍。

專家指出，日本此舉顯示其防衛戰略轉向更具攻勢的「反擊能力」（日文報導原文為「敵基地攻擊能力」），不僅意在威懾北韓飛彈威脅，更可能對中國在台海的軍事行動形成牽制。

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