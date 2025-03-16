M1戰車再折損 烏軍棄守庫斯克 美英精銳武器盡歸俄軍

俄軍在庫斯克擄獲的M1艾布蘭戰車。（圖片來源：俄羅斯國營媒體）

〔編譯陳成良／綜合報導〕富比士雜誌（Forbes）報導，俄羅斯國營媒體披露，2月25日，俄軍精銳無人機部隊「盧比康先進無人系統中心」（Rubicon Center of Advanced Unmanned Systems）猛襲烏克蘭在庫斯克州（Kursk Oblast）蘇賈鎮（Sudzha）的補給線，重創後勤。兩週後，約一萬名烏軍被迫撤離，遺棄的美製M1艾布蘭戰車（M1 Abrams）、M2布萊德雷步兵戰鬥車（M2 Bradley IFV）及英製M-777榴彈砲悉數落入俄軍之手，凸顯烏軍戰略困境。

落入俄軍手中的M2布萊德雷步兵戰鬥車。（圖記者陳成良攝）

軍事專家佩佩圖亞（Andrew Perpetua）分析，俄軍運用「先進無人機戰術」，以多架爆破無人機同步夾擊車輛，瞬間癱瘓數百輛烏軍運輸工具。他直指此役為「庫斯克危機的警鐘」。補給斷炊、包圍陰影籠罩下，烏軍趁夜撤退，重裝備無力帶走，成為俄軍囊中物。

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落入俄軍手中的M777榴彈砲。（圖片來源：俄羅斯國營媒體）

M1艾布蘭戰車損失引人矚目。2023年，美國前總統拜登援烏31輛此型69噸重戰車，配屬第47機械化旅（47th Mechanized Brigade）。其厚實裝甲與120毫米主砲威力驚人，但該旅頻頻進攻，常棄損車於前線。此次再失一輛，總損耗達10至19輛。澳洲承諾補充49輛，稍解燃眉之急。

M2布萊德雷步兵戰鬥車也遭重創。這款33噸、可載10人的戰車以25公厘快砲稱霸戰場，機動與火力兼備，被譽為俄烏戰爭頂尖裝備。美國援烏逾300輛，47旅多營倚重，迄今損失至少80輛，此次再添一輛，總數恐達81輛。川普上任後暫停援烏，補充前景暗淡。

M777榴彈砲則是烏軍砲兵命脈。2022年起，烏接收約200門此型4.5噸火砲，射程30.6公里，遠超舊蘇聯裝備，標誌砲兵西化轉型。然其關鍵角色招致俄軍猛轟，37個月損失55門，此次繳獲或為俄軍首獲完整品。

富比士雜誌指出，烏軍此役丟失約500件重裝備，俄軍損失約600件。表面看似略勝一籌，但俄裝備補充力遠超烏克蘭。烏軍原盼維持3:1戰損比，卻在此役失守，後勤與戰略弱點暴露無遺。

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