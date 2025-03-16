獨家直擊》3艘敦睦軍艦拂曉進入基隆港 明後天開放民眾登艦參觀

康定級「武昌軍艦」於基隆港外海行駛。（記者劉宇捷攝）〔記者劉宇捷／基隆報導〕海軍114年敦睦遠航支隊國內航訓將在基隆登場，今年參與敦睦艦隊任務的磐石軍艦、武昌軍艦與鄭和軍艦今日拂曉時，在大浪及綿綿陣雨的伴隨下，依序進入基隆港，為明（17）日、後（18）天的對外開放做好準備。

「武昌軍艦」駛進基隆港，後方為基隆門戶的基隆嶼。（記者劉宇捷攝）天色未亮，基隆港區下著乎大乎小的陣雨，率先抵達的成功級巡防艦「鄭和軍艦」已在外海待命，隨著天色漸亮、天氣慢慢好轉，鄭和軍艦約莫6時許駛入基隆港，此時康定級巡防艦「武昌軍艦」、油彈補給艦「磐石軍艦」也陸續抵達基隆港外海。

成功級「鄭和軍艦」駛進基隆港，與後方住宅區相映。（記者劉宇捷攝）待數艘貨輪出港後，「武昌軍艦」接著進港，而噸位最大的「磐石軍艦」則在外海繞行待命，等候泊位空出後，才於今日上午7點半駛入基隆港，海軍也派出一艘拖船噴水引路表示歡迎。

「磐石軍艦」官兵至甲板上執行進出港部署。（記者劉宇捷攝）根據軍方規劃，3艘軍艦今日將在基隆港整備，待明、後兩天的營區開放活動，讓民眾登艦參觀。油彈補給艦「磐石軍艦」駛進基隆港。（記者劉宇捷攝）

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